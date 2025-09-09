ผบช.น. ปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการพิเศษ ‘อินทราชน้อย’ ระดับสน.
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผบช.น.รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผบช.น.ดูแลจราจร พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด ผบก.น.1-9 หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธี ระดับสถานีตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 2568 ( MPB BASIC SWAT 2025)” ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. – 5 ก.ย. ระยะเวลา 25 วัน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 511 นาย เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพและทักษะการเข้าควบคุมสถานการณ์ด้านยุทธวิธีให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติและประชาชน พร้อมทั้งมอบประกาศนีบัตรและ ประดับตราสัญลักษณ์ (อาร์ม) MPB S.W.A.T ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมทั้งสาธิตระงับก่อเหตุความไม่สงบ
พล.ต.ท.สยามเปิดเผยว่า การฝึก MPB Basic SWAT ในครั้งนี้ ข้าราชการตำรวจทุกนาย มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนยุทธวิธีตำรวจ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำทักษะที่ได้ฝึกนั้นไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ อันเป็นด่านแรก ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธี ในหน่วยงานระดับสถานีตำรวจ จึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฝึกทบทวนยุทธวิธี ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ตามหลักกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีสมรรถภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนกำลังในการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
“ในสถานการณ์อาชญากรรม มีเหตุการณ์ใช้อาวุธ พี่น้องประชาชนเกืดความสูญเสีย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการทบทวนยุทธวิธีระงับเหตุได้โดยเร็ว มีทักษะยุทธวิธีไม่ทำให้เกิดความสูญเสีย ไม่ใช่แต่เพียงชุดอินทราชเพียงอย่างเดียว โดยให้ สน.พื้นที่เกิดเหตุ ต้องเข้าไประงับเหตุโดยเร็วที่สุด เพราะไม่สามารถทราบเหตุจะเกิดขึ้นที่ไหน แต่ถึงที่เกิดเหตุโดยเร็ว จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้ แต่ถ้าไม่มีการถูกฝึกจึงมีโครงการดังกล่าวขึ้นมาฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมสถานการณ์ อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่และเร่งระงับเหตุได้โดยเร็ว” ผบช.น.กล่าว
ยืนยันว่าหากคนร้ายพยายามใช้อาวุธปืนตอบโต้ได้ตามขั้นตอนกฎหมายโดยสมควรแก่เหตุ ป้องกันตัวเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้คนร้ายก่อเหตุกับประชาชนคนอื่น อย่างไรก็ตาม การก่อเหตุสามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา กรณีคนร้ายใช้อาวุธ ประชาชนคาดหวัง เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงที่โดยเร็วที่สุด การระงับเหตุไม่มียุทธวิธีที่ถูกต้อง ไม่มีการฝึกทบทวน อาจทำให้เกิดอันตรายพี่น้องประชาชน รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต โครงการดังกล่าว ปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา เกิดความห่วงใยของพวกเราเองเข้าไประงับเหตุเห็นได้จากข่าวเราถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต ผู้บังคับบัญชาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น จึงจัดทำโครงการฝึกให้พวกเราปลอดภัย