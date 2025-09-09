รวบหนุ่มวัย 25 ลอบขายเห็ดขี้ควาย ยึดของกลาง 56 กิโล มูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท

สืบนครบาลร่วมนักเรียนสืบสวนคดีอาญา รุ่น 117 รวบหนุ่มวัย 25 ลอบขายเห็ดขี้ควาย ยึดของกลาง 56 กิโลฯ มูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รอง ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น., พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง และพ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.ธีวร์ราธิป ชูดวง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. พร้อมด้วย ร.ต.อ.ฉัตรมงคล มีจั่นเพชร รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3 บก.สส.บช.น. และนักเรียนสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 117
ร่วมกันนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 300/60 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมจับกุมตัว นายภูธนิก อายุ 25 ปี ชาว จ.นนทบุรี ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, พยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) โดยผิดกฎหมาย และ ผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) โดยผิดกฎหมาย” พร้อมด้วยของกลาง รวม 65 รายการ ประกอบด้วยเห็ดขี้ควายอยู่ในระหว่างเพาะปลูก 47 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 56 กิโลกรัม, เห็ดขี้ควายอบแห้งน้ำหนักรวม 584 กรัม พร้อมด้วยอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เปิดเผยว่า เห็ดขี้ควายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยชุดสืบสวนตามไปจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ และผลิต เพาะเห็ดในถุงจนได้อายุครบ ก่อนจะนำไปอบแห้งและนำไปขาย ของกลางรวม 56 กิโล โดยเห็ดที่อบแห้งจะขายในราคาขีดละ 4,000 บาท
ส่วนใหญ่จะนำเห็ดชนิดนี้ไปใช้เสพเพื่อให้เกิดอาการมึนเมา ถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ซึ่งนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกิจกรรมปาร์ตี้ต่าง ๆ เช่น ฟลูมูนปาร์ตี้ โดยวิธีการเสพอาจจะใช้วิธีการบริโภคโดยตรงด้วยการรับประทานเห็ดขี้ควายเกินขนาดอาจถึงขั้นเสียชีวิต จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าปลูกมาประมาณ 2 ปี โดยเพจดังกล่าวมีผู้ติดตามหลักร้อยคน จะขายเฉพาะในโซเชียล เบื้องต้นจึงนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ดำเนินคดีต่อไป