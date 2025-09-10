หนุ่มซิ่งเก๋งชนท้ายรถเทรลเลอร์ บนทางด่วนศรีรัช เสียชีวิตคาที่ รถพังยับ

เก๋งอัดท้ายรถพ่วง บนทางด่วนศรีรัช เสียชีวิตคาที่
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 9 กันยายน พ.ต.ต.หญิงทิพวดี อยู่ทรัพย์ สว.สอบสวน สน.ทางด่วน 2 รับแจ้ง อุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถเทรลเลอร์มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณทางด่วนศรีรัช แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และแพทย์เวรนิติเวช รพ.ตำรวจ
ที่เกิดเหตุอยู่ช่วงด่านประชาชื่น ขาเข้า ตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีดำ ทะเบียนกรุงเทพกรุงเทพมหานคร ด้านหน้าถูกอัดก๊อบปี้พังยับ พบร่างคนขับคือนายพงศ์เอก 39 ปี ติดอยู่ภายในห้องโดยสาร ร่างอัดกับคอนโซลรถเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุยังพบรถเทรลเลอร์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ มีนายทองแดง อายุ 51 ปี เป็นคนขับ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
นายทองแดงกล่าวว่า ขณะขับรถอยู่บนทางด่วนเพื่อนำตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งท่าเรือคลองเตย อยู่ๆ ได้มีเสียงลักษณะสิ่งของมากระแทกอย่างแรงจึงนำรถเข้าชิดขอบทางด้านซ้ายแล้วลงมาดู พบว่ารถคู่กรณีชนท้ายพ่วงได้รับความเสียหายพังยับ จึงพยามติดต่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนขับรถพ่วงไปสอบปากคำที่ สน.ทางด่วน 2 และตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ นำร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชตำรวจ พร้อมประสานญาติเข้ารับศพเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป