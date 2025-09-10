ตร.ลุยตรวจร้านอาหาร หลัง ‘นักร้อง’ เปลือยบนเวที เจ้าตัวไหว้ขอโทษ อ้างทำตามศิลปินในดวงใจ
จากกรณีเพจร้านอาหารแห่งหนึ่งได้โพสต์คลิปการแสดงดนตรีของนักดนตรีที่มีการเปลื้องผ้า โชว์บนเวทีในร้าน พร้อมระบุข้อความว่า “เมื่อคืน NEGATIVE ปลดล็อกความเดือด! โดนกดดันมาหลายสัปดาห์ จนในที่สุดก็ปล่อยหมัดเด็ด ‘Sox on Cox’ + By The Way แบบไม่มีกั๊ก ปล่อยของเต็มๆ เสียงเฮสนั่นร้านมากันใหญ่… และไม่หยุดแค่นั้น-พวกเขาฝากสารท้าทายไปถึงวงอื่นเรียบร้อย! ครั้งต่อไป… จะเป็นใครอีกน้าาา?”
นายณัฐวุฒิ อายุ 32 ปี อาชีพนักร้องนำ วง Negative ที่เปลือยกายเล่นกีตาร์บนเวทีร้านอาหารดังกล่าว ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา “มาตรา 388 ผู้ใดกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย ถือว่ามีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ” พร้อมชำระค่าปรับ จำนวน 1,000 บาท
นายณัฐวุฒิเปิดใจกับทีมข่าวว่า เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ 23.00 น. ตนไปทำงานแสดงดนตรีตามปกติ และได้เตรียมการไว้แล้วว่าจะมีการแสดงโชว์นี้ ไม่ได้มีเจตนาจะทำไม่ดี ถ้าหากการกระทำของตนดูแล้วเกินไปก็ต้องขอโทษทุกคนในโซเชียลด้วย ตนมีศิลปินในดวงใจอยู่แล้ว เขาทำแบบนี้จริงตนจึงทำตาม ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ไม่ได้ทำเพราะมั่นใจในตัวเอง ส่วนมากที่เคยทำเต็มที่คือถอดเสื้อเล่นดนตรี ตนขอโทษทุกคน ขอโทษคนติดตามและชื่นชอบ สิ่งที่ตนกระทำอาจเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตนต้องขอโทษพี่ๆ ในวงการนักดนตรีที่ทำให้เสื่อมเสีย และอย่าทำแบบตน ซึ่งวันนี้ตนได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัลฯ” ที่ สภ.บางบัวทองแล้ว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหา นายณัฐวุฒิ นักร้องนำ และผู้จัดการร้านอาหารมากันใหญ่ ในข้อกล่าวหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัลฯ” ก่อนทำการเปรียบเทียบปรับทั้ง 2 คน จำนวน 1,000 บาท
ต่อมาเวลา 20.30 น. วันเดียวกัน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.สีน้ำ นิยมพลอย สวป.สภ.บางบัวทอง และ ร.ต.อ.บัญชา พวงร้อย รอง สวป.สภ.บางบัวทอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามกว่า 6 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารชื่อดังบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ ตรวจสอบการเข้าใช้บริการของเยาวชน รวมถึงตรวจหาสารเสพติดและอาวุธปืน ซึ่งเป็นมาตรการที่ปฏิบัติเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุผิดกฎหมาย
สืบเนื่องจากกรณีปรากฏมีคลิปนักร้องนำชายเปลือยกายเล่นดนตรีบนเวทีภายในร้านดังกล่าว เบื้องต้นทราบว่านักร้องรายนี้จะมาทำการแสดงเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในวันจันทร์เท่านั้น โดยในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบการแสดงของนักร้องคนดังกล่าว ขณะเดียวกันตำรวจได้ประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับผู้จัดการร้าน
ซึ่งผู้จัดการร้านยืนยันว่าจะกำชับดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเปลือยกายบนเวทีนั้น นักร้องไม่ได้มีการประสานแจ้งกับทางร้านล่วงหน้าก่อนการแสดงแต่อย่างใด