วัดบางคลานส่อทุจริต บิ๊กเต่า รุดสอบอีก หลังขัดแย้งปะทุ สร้างวัตถุมงคลเงินไม่เข้าวัด

บิ๊กเต่า เผยเหตุปมเหตุเข้าตรวจสอบวัดบางคลาน หลังปัญหาความขัดแย้งยังไม่ทุเลา พบเงินวัดหายไปจำนวนมาก ซ้ำเจอหลักฐานจัดสร้างวัตถุมงคลแต่เงินไม่เข้าวัด ส่อเค้าทุจริต
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงกรณีนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบวัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน (หลวงพ่อเงิน) อ.โพทะเล จ.พิจิตร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า ที่ไปที่มาของการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา วัดดังกล่าวมักมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการวัด กับ ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากเรื่องความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการเงินต่างๆของวัด
“โดยปัญหาดังกล่าวเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2557 นับจากวันที่เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นมีคำสั่งปลดอดีตเจ้าอาวาส อ้างว่า มีการนำเงินของวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ชาวบ้านและคณะกรรมการวัด ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพยายามเข้ามาเป็นคนกลางช่วยแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด แต่สุดท้ายปัญหากลับยังคงมีอยู่ และ กลายเป็นปัญหายืดเยื้อ ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ยังคงมีเรื่องครุกรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง”
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า ประกอบกับที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องความไม่โปร่งใสของการบริหารจัดการเงินของวัด และ มูลนิธิของวัด เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเงินจากมูลนิธิของวัดบางคลานสูญหายไปเป็นจำนวนมาก หลักหลายสิบล้านบาท ซึ่งในอดีตวัดแห่งนี้เคยมีเงินสะสมสูงถึงหลักร้อยล้านบาท
“อย่างไรก็ตามนอกจากจะพบว่าเงินของมูลนิธิถูกโอนออกไปอย่างไม่ชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตอีกหลายเรื่อง เช่น การขายวัตถุมงคลแต่เงินไม่เข้าบัญชีของวัด แต่กลับไปเข้าบัญชีชื่อบุคคลอื่นแทน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า ยังไม่มีการสอบปากคำใครอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แต่จะมีการเรียกสอบไวยาวัจกร กรรมการวัด และอดีตเจ้าอาวาสที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รักษาการเจ้าอาวาสคนปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้แล้ว
ทั้งนี้ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ระบุอีกว่า จุดประสงค์หลักของการเข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ก็เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน และสร้างความโปร่งใสให้กับการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัด เพื่อให้วัดสามารถเดินหน้าต่อไปได้