บิ๊กเต่า ยันคดีพระบาทน้ำพุคืบเยอะ จ่อเรียก ตลกชื่อ 3 พยางค์ แจงถือครองที่ดินแทนอลงกต

บิ๊กเต่า เผยคดีวัดพระบาทน้ำพุคืบหน้ามาก เร่งสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมเรียกตลกชื่อ 3 พยางค์ ถือครองที่ดินแทนอดีตพระอลงกตชี้แจงด้วย
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดี ทั้งศิลปินและบุคคลอื่นๆ เข้ามาให้ปากคำเพื่อชี้แจง โดยขณะนี้ได้แบ่งงานให้หลายหน่วยงานเข้าไปร่วมทำงานในลักษณะของ “War Room” เพื่อเร่งรัดคดีให้เร็วขึ้น โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าทุก 10 วันด้วย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มพยานที่เข้ามาให้ปากคำแล้ว ส่วนใหญ่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงครบถ้วน ทั้งสัญญาจ้างงาน สเตทเม้นท์ และหลักฐานการโอนเงินคืน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากไม่มีหลักฐานอะไรเลยจะน่ากังวลกว่ามาก ในส่วนนี้พนักงานสอบสวนจะพิจารณาเจตนาและหลักฐานที่นำมาแสดง ซึ่งหากมีความชัดเจนก็จะช่วยตัดประเด็นออกไปได้
ส่วนกลุ่มผู้ที่ยังไม่เข้ามาให้ปากคำนั้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่ามีจำนวนไม่น้อย ซึ่งเชื่อได้ว่าอาจจะมีปัญหาในการชี้แจง โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่น เรื่องการโอนที่ดินของวัด และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีชื่อของบุคคลอื่นถือครองแทน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลและพยานหลักฐานในส่วนนี้พอสมควรแล้ว โดยบุคคลที่ยังไม่แสดงตัวนั้น เจ้าหน้าที่ก็มีรายชื่อในมืออยู่แล้ว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับนักแสดงตลกชื่อ 3 พยางค์ ยืนยันว่าต้องมีการเรียกมาสอบปากคำเช่นกัน แต่ยังไม่แน่ใจว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกแล้วหรือยัง ทั้งนี้ จะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาชี้แจงทั้งหมดด้วย
“ขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลบัญชีเกือบ 200 บัญชี และการจัดเก็บหลักฐานต่างๆ ที่แยกแยะเรียบร้อย ทำให้การสอบสวนเดินหน้าไปได้เร็วขึ้น โดนเชื่อว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่เหลือได้แน่ ๆ “ รองผบช.ก.กล่าว