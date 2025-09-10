อสม.ช้ำ พยาบาลอ้างเป็นเมียตร.ตุ๋นเงิน! สูญค่าชุด-ใบวิชาชีพ พาเพื่อนตกงานกราวรูด ประวัติเพียบ

อสม.ช้ำ โดนพยาบาลอ้างเมียตร.หลอกเงิน! สูญค่าชุด-ใบวิชาชีพ พาเพื่อนตกงานกราวรูด ประวัติเพียบ โกงจำนำรถ เชิดเงินหนี
กรณี อสม.วัย 51 ปี ถูกสาวรายหนึ่งอ้างตัวเป็นพยาบาล และเมียตำรวจ ชวนไปตรวจสุขภาพ หลอกให้จ่ายค่าชุด ค่าใบประกอบวิชาชีพ และให้ไปชักชวนคนรู้จักมาร่วมทำงานด้วย สุดท้ายเชิดเงินหนี ปิดเฟซ บล็อกไลน์ โดยสาวรายดังกล่าว มีประวัติหลอกรับจำนำรถแต่นำไปจำนำต่ออีกที เมื่อผู้เสียหายถามหารถกลับบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยๆ
รายการ โหนกระแส วันที่ 10 ก.ย. สัมภาษณ์ เค้ก-เอ (นามสมมติ) ผู้เสียหาย, เฮียเปี๊ยก ช่วยด้วย เข้ามาดูแลเรื่องนี้ และ "ทนายแก้ว" ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ให้ความรู้ข้อกฎหมาย
คุณเค้กรู้จักพยาบาลคนนี้ได้ยังไง?
เค้ก : แกขอเป็นเพื่อนทางเฟซ ชื่อตุ๊ก โปรไฟล์เขาเป็นพยาบาล อายุ 45 ปี หน้าตาธรรมดา (หัวเราะ) เขาทักมาขอเป็นเพื่อน เลยไปดูโปรไฟล์เขาใครเป็นเพื่อนเขาบ้าง แฟนหนูเป็นเพื่อนเขา แล้วมีตร.อีกคนเป็นเพื่อนเขา
แฟนคุณก็เป็นตร. แฟนคุณรู้จักผัวเขา?
เค้ก : เคยทำงานด้วยกันค่ะ เขาทักมาทางแชตว่าอยู่อุดรฯ มั้ย วันที่ 5 ต.ค.ปีที่แล้วที่เขาทักมา เราก็บอกว่าใช่อยู่อุดรฯ เขาบอกว่าพอจะรู้จักพยาบาลอยู่อุดรฯ สักคนมั้ย เขาจะไปตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเอ็มเค เราก็บอกว่าจะหาดูให้ ในค่ายมีพยาบาลอยู่ เขาจะให้ไปพยาบาลพันนึง ผู้ช่วย 700
พี่ไปมั้ย?
เค้ก : ไม่ได้ไป ครั้งนั้นเขาไปจริงๆ แต่ไม่ใช่ตัวตุ๊กไป เป็นทีมงานตุ๊กไป ก็จบไปครั้งนั้น ไม่มีอะไร ทีนี้แกก็ทักมาอีก ว่าได้งานตรวจสุขภาพอุดรฯ ที่อีสานทั้งหมด พอหาให้ได้สัก 2 คนเป็นพาร์ทไทม์ หรือพี่ทำได้มั้ย ถ้าให้วัดความดันชั่งน้ำหนักเฉยๆ ทำได้ เพราะเป็นอสม. ทำได้ งั้นพี่ไปมั้ย ก็เลยถามว่าตุ๊กจะจ่ายค่าแรงยังไง เขาบอกว่าจะให้เรา 800 เพื่อนเราจะให้ 700 ทำงานเช้าไม่เกินเที่ยง หยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็น่าสนใจค่ะ
คุณทำยังไง?
เค้ก : ตอนนั้นเลี้ยงลูกให้ตร.อยู่ ก็บอกน้องตร.ว่าพี่จะไปทำงานสัก 3 เดือน ก็ลาออกจากงานเลย (หัวเราะ)
คุณเชื่อได้ไงว่าเขาเป็นพยาบาลจริงๆ?
เค้ก : ถามแฟน แฟนบอกว่าเขาเป็นพยาบาลจริงๆ
แฟนคุณเป็นเพื่อนกับผัวเขา เขาโชว์บัตรมั้ย?
เค้ก : ไม่ได้โชว์บัตร ขอดูใบประกอบวิชาชีพ ก็เอาของคนอื่นส่งมาให้ ของตัวเองไม่มี คนที่เขาส่งมาอยู่ชัยภูมิ เคยทำงานด้วยกันกับตุ๊ก เคยไปออกหน่วยเหมือนกัน จากนั้นก็ชวนเพื่อนอีกคนไปด้วยกัน เขาบอกถ้าไปต้องมีค่าชุด ค่าใบประกอบวิชาชีพ และค่าประกัน พี่ต้องโอนให้หนูก่อนนะ หนูจะได้ไปสั่งเขาให้ตัดชุดให้
โอนไปเท่าไหร่?
เค้ก : 4,400 บาท ค่าชุดยูนิฟอร์ม เขาอ้างจะตัดชุดให้ ให้โอนเงินให้ตุ๊กไปก่อน เป็นค่าชุดและค่าใบประกอบวิชาชีพ ถ้าไม่มีใบนี้ ถ้าสาธารณสุขมาตรวจแล้วไม่มีใบนี้จะโดนจับ
ยังไงต่อ?
เค้ก : พอโอนเสร็จ ประมาณอาทิตย์นึงทักมาอีก พี่ขาดคนอีก พอหาคนให้ได้มั้ย มันมีสองหน่วย พี่เป็นพาร์ตไทม์ ถ้ามีเด็กๆ มาจะเอาไปทำประจำปีไปเลย เรามีหลานอยู่ ทำงานบริษัททัวร์ ไม่อยากให้นั่งรถไปกลับ ก็ถามว่าสนใจงานตัวนี้มั้ย ถ้าสนใจให้ลาออกจากงาน
ลาออกมั้ย?
เค้ก : ลาค่ะ เขาบอกให้หาเพื่อนมาอีก 4-5 คนด้วย มันมีหลายหน่วย ก็หามาได้ ลาออกจากงานทุกคน (หัวเราะ) เขาบอกทุกคนต้องโอนเงินให้เขาเหมือนกันทุกอย่าง เด็กจะมีค่าประกันชีวิตอุบัติเหตุรวมด้วย เด็กๆ 10 กว่าคน จ่ายคนละ 5 พันกว่า แต่ละคนจะจ่ายไม่เท่ากัน
โอนไปไหน?
เค้ก : เข้าบัญชีตุ๊กค่ะ
โดนคนละ 4,900 บาท หลายคนเลย ซื้อใบวิชาชีพผ่านพยาบาล ค่าชุด ค่าประกัน?
เฮียเปี๊ยก : ที่น่าสงสารคือเขาออกจากงานกันหมดนี่แหละ ตกงานกันระนาว
เค้ก : ตกงานหมดเลย
พอโอนเงินไปแล้ว ยังไงต่อ?
เค้ก : โอนไปเดือนต.ค. แกนัดว่าเด็กๆ ทุกคนจะได้ทำงาน 2 พ.ย. แกบอก 25 ต.ค. จะเอาชุดมาส่ง พอถึงวันที่ 25 โทรไป บอกชุดยังไม่เสร็จ ก็ไม่เป็นไร ครั้งแรก ครั้งที่สองประมาณอีกอาทิตย์นึง ก็บอกว่าชุดยังไม่เสร็จอีก ทำไมเลื่อนนัดบ่อยจังเลย แกบอกว่ามันหลายคน หลายจังหวัด ไม่ได้มีจังหวัดเดียวที่อุดรฯ มันทุกจังหวัดของภาคอีสาน ทุกคนก็รอ เด็กๆ ก็ทักถาม ถามหนูด้วยและโทรไปถามเขาด้วย โทรไปหาเขา เขาบอกโทรบอกเด็กๆ แล้ว แต่พอถามเด็กๆ เขาบอกว่าไม่มีใครโทรมาเลย อ้าว ยังไงล่ะทีนี้ ผ่านไปอาทิตย์นึง ถามอยู่ไหน บอกอยู่นครสวรรค์ อีกสองสามวันไปอุดรฯ จะไปหนองคายก่อน ทำไมไม่ลงอุดรฯ ก่อน ก่อนไปหนองคาย เขาบอกอุดรฯ เป็นที่สุดท้าย ยังไงล่ะทีนี้ เริ่มไม่แน่ใจแล้ว ใกล้สิ้นเดือนพ.ย. ก็ถามว่าตกลงจะมามั้ย ถ้าไม่มาเด็กๆ จะยกเลิกหมดแล้วนะ เพราะเลื่อนนัดเป็นสิบๆ รอบแล้ว เขาบอกจะไปอยู่แต่ยังไม่ได้ไป ใครไม่ทำก็ยกเลิกไปเลย ไม่มีใครได้เซ็นสัญญาจ้างงานสักคน เขาบอกว่าพวกพี่ต้องเซ็น เพราะรายชื่อเข้าระบบไปแล้ว เซ็นก็เซ็น ยกเลิกก็ยกเลิก ขอเงินคืน
ตุ๊กตอบว่า?
เค้ก : ยังคืนไม่ได้ ต้องผ่านระบบรพ. ต้องให้ผอ.เซ็นก่อน
เขาบอกมั้ยรพ.อะไร?
เค้ก : รพ.บางปะกอกค่ะ เช็กไปแล้วไม่มีชื่อเขาเป็นพยาบาล
แล้วตุ๊กเป็นใคร ตุ๊กไม่ธรรมดา นอกจากหาคนมารับทำงานเรียกเงินเขา ยังรับจำนำรถ คุณเอโดนนะ ฮอนด้าแจ๊ส ยังไม่ได้คืนเลย เขาบอกเขาเป็นพยาบาลจริงมั้ย?
เอ : ใช่ค่ะ เขาบอกเขาเป็นพยาบาล สามีเขาเป็นตร.ยศใหญ่
ผู้เสียหายมากกว่านี้ ลาออกยกแผง คุณทำยังไง?
เค้ก : ก็บอกว่าเด็กจะไม่ทำแล้ว เพราะเขาเล่นพี่แล้ว พ่อแม่เขาก็มาด่าพี่ ให้ลูกเขาออกจากงาน เด็กๆ จะยกเลิกกันหมดแล้ว ไม่ทำ เขาบอกถ้ายกเลิกต้องมาเซ็นให้ผอ.อนุมัติ ก็บอกว่าใครจะเซ็นก็เซ็นมา จะยกเลิกหมดแล้ว เขาบอกถ้าเซ็นพี่อาจโดนทนายฟ้องค่าเสียเวลา เอาทนายมาขู่ทำให้รพ.เสียหาย ก็เลยบอกว่าใครจะฟ้องก็มา ไม่ไหวแล้ว ไม่ได้เซ็นอะไรสักตัว พี่ยกเลิก 1 อาทิตย์เขาถึงจะให้เงินคืน
ปรึกษาผัวตร.คุณมั้ย?
เค้ก : ปรึกษา ตอนแรกเขาบอกให้ลองไปทำดู แต่พอเป็นเรื่อง ก็บอกว่าให้พาฉันไปหาผัวมันด้วย ที่สารคาม
คุณต้องรับผิดชอบเงินให้คนอื่นมั้ย?
เค้ก : ไม่ได้รับผิดชอบค่ะ แต่เราอยากให้เด็กๆ ได้เงินคืน สงสารเขา
พี่ไม่คืนเด็กไปก่อนสัก 5 หมื่น?
เค้ก : พี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะ เขาไม่ได้ติดใจตัวพี่ สงสารเด็กๆ แล้วก็สงสารตัวเองด้วย ตัวเองก็ตกงานเหมือนกัน
ไปตามเขายังไง?
เค้ก : ทักบ่อยๆ มันก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนมาทำสัญญายกเลิกให้ ก็ให้พยาบาลรพ.อุดรฯ แห่งนึง ทำสัญญายกเลิก วันที่ 7 ธ.ค. ก็ถามว่าแล้วจะได้เงินตอนไหน เขาบอกทำสัญญายกเลิกไม่เกิน 1 อาทิตย์จะโอนเข้าบัญชีให้เลย เขาเอาสมุดบัญชีเรา และบัตรประชาชนเราไป เพื่อโอนเงินคืนให้ พอได้อาทิตย์นึง เงินไม่เข้าก็ทักไป เขาก็เลื่อนไปเรื่อย นัดไปเจอกันที่โรงแรมจะเอาเงินไปคืน ฝ่ายบุคคลรพ. ทนายจะไปด้วย ก็บอกว่าเอามาเลยค่ะ รออยู่ ฉันเป็นฝ่ายเสียหาย
มามั้ย?
เค้ก : ไม่มา
เรื่องพี่จบลงตรงไหน?
เค้ก : จบตรงไม่ได้เงินคืน เขาบล็อกเฟซ บล็อกไลน์
ไปหาผัวเขามั้ย?
เค้ก : ไปค่ะ ตอนไปหาไม่รู้เขารู้ได้ไงว่าพวกเราจะไป เขาทักมาเลย ผัวเขาโทรมาหาแฟนหนู บอกว่าเรื่องเป็นยังไงไปยังไงไม่รู้ แฟนเราก็เล่าให้ฟัง ผัวเขาตอบว่าวันนี้พี่ไม่ว่างนะ ไม่ต้องมา แต่พวกหนูไปโดยไม่บอก พอไปถึงสภ.สารคาม เหมือนตุ๊กรู้ว่าพวกหนูไป มันโทรเข้าเบอร์แฟน บอกว่างานมีอยู่จริงนะ พวกพี่ไม่รู้เรื่องอะไร มันบ่นมันด่าไป เราก็บอกว่างานไม่มี มึงไม่ต้องมาพูด นั่งทะเลาะกับมัน คุยไม่รู้เรื่องก็เลยวางสาย ผัวมันบอกว่าตอนนี้ไม่อยู่ห้อง จะไปทำงาน
เจอผัวเขามั้ย?
เค้ก : เจอค่ะ แกก็หน้าซีด มาได้ยังไง
ผัวยศอะไร?
เค้ก : ร้อยตำรวจเอกนี่แหละค่ะ ก็ชวนมาคุยนอกห้อง ถามอีกว่าเป็นมายังไง เขาบอกจะไปตามเอาเงินมาคืนให้ จะไปหามันอยู่ที่สุรินทร์ จะตามเงินคืนให้ กลับไปก่อนนะ เดี๋ยวโทรหา พอกลับถึงบ้าน ถึงอุดรฯ มิดทั้งผัวทั้งเมีย หายจ้อยเลย
มิดแปลว่าอะไร?
เค้ก : หายไปเลย ไม่ยอมคืนเงิน ผัวก็ไม่ติดต่อกลับมา จนวันนี้ไม่ได้ ก็ไปร้องเฮียเปี๊ยก ทักมันบ่อยมาก มันรำคาญ มันก็ให้เด็กอยู่ร้อยเอ็ด บอกว่าเป็นทนาย จะให้มาจัดการ
คุณเอล่ะ?
เอ : รู้จักจากการโพสต์ในกลุ่มรับจำนำรถ เขามาคอมเมนต์แปะคิวอาร์โค้ดให้เราทักมา เราทักหาเขา เขาบอกว่ารับจำนำเอง ไม่ได้ผ่านนายหน้า สามีเขาเป็นตร.ไว้ใจได้ เขาทำกับน้องชาย พี่เป็นพยาบาล เราบอกว่าเราต้องการเงินเท่านี้ เขาบอกว่าได้ ส่งรูปรถ เอกสารรถมาเลย มีเล่มมั้ย เอาเล่มมาด้วยนะ คะยั้นคะยอให้หาเล่ม เราก็บอกว่าเราให้ได้แค่เอกสารหน้าเล่ม เราคุยกัน 6 ก.ค. เขาก็หายไป บอกเสร็จงานแล้วจะเข้าไปดูรถ แฟนพี่จะเข้าไปด้วย เขาหายจนวันที่ 9 ที่เข้ามาเอารถ เขามากับเพื่อนสองคน ขับรถเก๋งอีกคันมา คราวนี้เขาขับรถหนูไปพร้อมบัตรประชาชน
ตอนนั้นตกลงกันหรือยัง?
เอ : ตกลงแล้วค่ะ ตกลงจำนำที่ 1 หมื่นบาท แต่ได้ 8 พัน หักดอก 1 พัน หักค่าจอดอีก 1 พัน
เขาเอารถไปเลย?
เอ : ค่ะ เอารถไปพร้อมบัตรประชาชน แต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ให้เงินหนูมา เขาบอกว่าขับรถไปให้เฮียดู ไม่รู้ชื่อเฮีย
ทนายแก้ว : น้องยอมให้เขาไปเหรอ
เอ : ใช่ค่ะ เพราะมันมาถึงตรงนั้นแล้ว เราไม่รู้จะปฏิเสธยังไง เขาเอากุญแจและขึ้นรถไปเลย ประมาณ 2-3 ชม. เขาเอาเงินมาให้เราที่บ้าน 8 พัน
คุณซื้อรถมาเท่าไหร่?
เอ : 1.6 แสน เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
แล้วไงต่อ?
เอ : เขาเอาเงินมาให้เราที่บ้าน จากนั้นประมาณวันที่ 11 เขาบอกว่ามีปัญหา เฮียให้หาที่โยกรถไป หรือให้มาไถ่ออกเลย เขาไม่เก็บรถไว้แล้ว เพราะรถไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรเลย รถก็ไม่ใช่ชื่อเราด้วย เราก็บอกว่าหนูไม่มี เรานัดกันวันไหนก็วันนั้น หนูจะมีเงินวันที่ 25-26 ช้าสุด 28 เขาคะยั้นคะยอให้เราหาประมาณ 2-3 วัน เราบอกว่าไม่มี เขาบอกมีเพื่อนหรือใครอยากจำนำรถมั้ย ให้แนะนำมาให้พี่ หนูก็บอกว่าหนูไม่กล้า ถ้าหนูจะไถ่วันที่ 26 หนูต้องจ่ายเท่าไหร่ทั้งหมด เขาบอกว่า 8 พัน พอถึงวันที่ 25 หนูถามว่าหนูต้องจ่ายเท่าไหร่ ถึงเอารถมาส่งหนู รวมให้หนูเลย จะได้โอนทีเดียว คราวนี้เขาบอกว่าขอถามเฮียก่อนหายไปแป๊บนึงแล้วบอกว่า 8 พันบาท ขอค่าน้ำมันเด็กไปส่งรถ 500 หนูก็บอกว่าได้ หนูถามว่านานมั้ย เขาบอกจะขับรถมาให้ที่บ้าน 1-2 ชม. รอได้เลย
มามั้ย?
เอ : ไม่มาค่ะ หนูก็โทร สรุปยังไง วันนั้นเป็นช่วงสงคราม เราต้องการย้ายเพราะเรากลัว เราลูกเล็กด้วย ที่บ้านระแวง หนูมีลูกเล็ก ต้องการออกจากพื้นที่ จะได้เอารถไปด้วยเลย ปรากฏว่าไม่ยอมเอารถมาคืนเรา ให้เหตุผลต่างๆ นานา หนูนอนรอกับพื้นอยู่หน้าบ้านจนถึงตีห้า เขาก็ไม่มา เขาบอกไปย้ายผู้อพยพ คราวนี้เขาบอกว่าอย่าโทรบ่อย จะถามให้คนส่งรถเขาจะส่งตอนไหน หนูบอกว่าหนูต้องโทร เพราะพี่บอกว่า 1-2 ชม.จะมาส่ง เขาบอกว่าเธอโอนช้า คนเขาโอนแต่เช้ามี หนูก็เลยขอเบอร์คนจะส่งรถหนู เขาก็ไม่ให้ เขาบอกว่าโทรถามแล้ว ไปส่งรถที่หนองบังลำภู ลองคิดดูนะว่าไกลแค่ไหน หนูก็พยายามใจเย็น จนถึงประมาณ 7-8 โมง เขาส่งข้อความมาว่า เธอต้องโอนอีก 3,500 เธอโอนไม่ครบ เขาคิดค่าดอกกับค่าจอดเพิ่ม ตอนนั้นโมโหแล้ว ก็บอกว่ากูไม่โอน ถ้าอยากได้เงินก็ขับรถมา เดี๋ยวเอาเงินสดให้ เขาเหมือนปลอมแชตมาว่า อย่ามาหัวหมอกับกูนะ พวกนี้กูเจอมาหมดแล้ว ให้กูเอารถไปส่งแล้วแจ้งตร.รวบ
เขาด่าเราด้วยเหรอ?
เอ : เหมือนสร้างสตอรี่ค่ะ
เขาไม่เอารถมาคืน แล้วคุณทำยังไง?
เอ : เราก็ถามเขาว่ารถกูอยู่ไหน เอารถกูไปทำอะไร เราโมโหแล้ว เรารอนานแล้ว เขาบอกรถยังอยู่ในโกดัง ถ้าจะไถ่ก็โอนเงินมาได้เลย เราก็บอกว่ากูไม่โอนแล้ว กูไม่สะดวกโอน เขาบอกว่าวันที่ 28 ส.ค. ตอนบ่ายสามจะมีคนโทรหา จะเอารถมาคืนที่บ้าน ถ้าไม่สะดวกคืนที่บ้าน สามารถไปเอาที่ปั๊มปตท.ใกล้บ้านได้มั้ย เราก็บอกว่าได้ วันที่ 28 ส.ค. เรารอจนถึง 4 โมงกว่า คราวนี้เขาส่งแชตมาอีกว่าให้เราโอนเงินอีก เหมือนปลอมแชตขึ้นมาอีก
สุดท้ายรถไปอยู่ที่ไหน รู้มั้ย?
เอ : เราทักไลน์หาคนที่มาเอารถเรา ถามว่าพวกมึงนี่มันยังไง รถกูอยู่ไหน จะเอารถคืน เขาบอกอะไร เดี๋ยวนะ ถามก่อนว่าเราจำนำเท่าไหร่ เราบอกว่าหมื่นนึง แต่ได้เงิน 8 พัน เขาบอกว่ารอบแรกเขาเอาเงิน 2.5 หมื่น ตุ๊กเอาเงินจากเฮียที่เขาเอาไปจอดอีกรอบนึง เขาโทรไปเอาเงินเรื่อยๆ จนเป็นยอด 3.3 หมื่น
พูดง่ายๆ ตุ๊กเอารถไปจำนำต่อ 3 หมื่นกว่าบาท คุณได้คุยกับเฮียมั้ย?
เอ : คุยค่ะ เขาบอกให้ส่งหลักฐานให้เขา เราก็ส่งหลักฐานให้เขาหมดเลย เขาบอกเอามาจอดไว้กับผม 2 เดือน เขาไม่เคยจ่ายดอกเลย
ทำสัญญากับตุ๊กมั้ย?
เอ : ไม่มีสัญญาค่ะ เขาบอกเอาบัตรข้าราชการของฉันค้ำประกันให้เธอ เขาไม่ได้เซ็นเอกสาร เอารถไปเลยแล้วให้เงิน 8 พัน มีเอกสารแชตข้อความที่คุยกัน สลิปการโอนเงินให้เขา
ชื่อรถเป็นชื่อใคร?
เอ : เป็นคุณพ่อค่ะ
พ่อแจ้งความหรือยัง?
เอ : ยังค่ะ
ทำไมไม่แจ้งความ?
เอ : ตอนแรกฝั่งคุณพ่อไม่รู้ เราคิดว่าการจำนำรถไม่น่ามีปัญหา เพราะพูดถึงเงิน 1 หมื่นบาท มันไม่ได้เยอะเลย
ตอนนี้คุณพ่อรู้ยัง?
เอ : ยังค่ะ พ่อรู้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ทนายแก้ว : ตอนเขาขับรถกลับมาให้เงินสดคุณ 8 พัน ทำไมเขาถึงใกล้ขนาดนั้น
เอ : เขาบอกบ้านเขาอยู่ตัวเมืองค่ะ ตอนนั้นไม่เอ๊ะ เพราะเราขอเขาเงินสด
ตอนนั้นอยากได้เงิน ร้อนเงิน ไม่ได้สนใจว่าต้องทำสัญญามั้ย พอเงินมา รถไป คนร้อนเงินเป็นแบบนี้ ขาดความถี่ถ้วน น้องอยากได้เงินเพราะร้อนเงิน อาจไม่ได้รอบคอบ?
เอ : ค่ะ
อันนี้เป็นการสะเพร่า อย่าไปทำแบบนี้?
เอ : หนูถามหลายๆ คน หลายๆ คนที่จำ เขาก็ไม่มีสัญญาเหมือนกัน
น้องทำสัญญาไม่ได้ด้วย เพราะรถไม่ใช่ชื่อน้อง น้องไม่มีสิทธิ์เอาไปจำนำเลย ตอนนี้รถรู้แล้วอยู่ที่ไหน ล่าสุดมีข่าวมาเรียบร้อย ฝั่งพยาบาลโดนจับแล้ว?
เฮียเปี๊ยก : ข่าวออกปุ๊บจับปั๊บ ที่สารคาม ผัวไม่ทราบ แต่เมียโดนรวบไปแล้ว
เคยคุยกับผัวเขามั้ย?
เอ : ไม่เคยค่ะ เคยติดต่อหน่วยงาน พยาบาลบอกว่าอยากคุยกับสามีเขา หนูเดือดร้อนจริงๆ แต่ไม่ได้คุย เขาไม่ยอมติดต่อกลับมาเลย จนเขาบอกปลายสายว่า อยากทำอะไรก็ทำ เชิญ หนูก็เลยบอกว่าได้
อยู่ในสายกับ “เฮียกบ” รับจำนำรถ เรื่องราวเป็นยังไง?
เฮียกบ : ประมาณวันที่ 8 หรือ 9 นี่แหละ มีนายหน้า ผมรับปิดบัญชีไฟแนนซ์ รับจำนำจำนองที่ดินขายฝาก นายหน้าเขาติดต่อมาว่า
นายหน้าคือพยาบาลตุ๊กใช่มั้ย?
เฮียกบ : ไม่ใช่พยาบาลตุ๊ก คนติดต่อชื่อคุณน้ำ เขารู้จักกับคุณตุ๊ก เขาติดต่อมาบอกว่าเฮีย หนูมีเคสนึง น้องสาวคนสนิทหนูเลย พอดีว่าแฟนทำงานอยู่ต่างประเทศ แฟนจะโอนเงินมาให้ประมาณวันที่ 16-17 หนูอยากรบกวนเฮียว่าขอเอารถฝากไว้แป๊บนึงได้มั้ย มันมีลูกน้อย ผมถามว่ารถชื่อใคร ถ้าไม่ใช่เจ้าของผมไม่เอานะ เขาบอกเป็นรถพ่อเจ้าของรถนี่แหละ เขาถ่ายบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านมาให้ดู ชื่อตรงกัน เขาบอกหนูรับประกันเลย ยังไงเขาก็เอาออก แฟนเขาอยู่ต่างประเทศ
เขาจำนำไว้เท่าไหร่?
เฮียกบ : 2.5 หมื่น แล้วมาเอารอบแรก โทรบอกว่าลูกป่วยโทรมาร้องห่มร้องไห้กลางดึก
ใครร้องไห้?
เฮียกบ : คนชื่อตุ๊ก ลูกไม่สบายหนัก อยู่รพ. ผมบอกผมจะช่วยอะไรคุณได้ เขาบอกเดี๋ยวแฟนจะโอนเงินมาแล้วสิ้นเดือน ก็บอกว่าคุณผิดคำพูดกับผมแล้วนะรอบแรก เขาบอกครั้งสุดท้ายช่วยหนูหน่อย ลูกหนูจะไม่ไหวแล้ว เราก็เอาไงดีวะ โอนให้ก็ได้ ผมก็โอนไปให้ 5 พัน ผ่านไปไม่ถึงสองอาทิตย์ มาอีกแล้ว บอกว่าไม่มีเงินเลย หนูบขส. หอบลูกมา จะไปหาญาติ ญาติป่วยเข้ารพ. อยู่มหาราช แล้วบอกผมทำไม เขาบอกว่าหนูไม่มีเงินแม้แต่กินข้าว ขอแค่ซื้อนมให้ลูกได้มั้ย ผมก็ถามว่ายังไง แฟนต่างประเทศจะมาเคลียร์ให้ผมมั้ย ผมก็โอนให้เขาอีก 2 พัน เบ็ดเสร็จโอนไป 3.2 หมื่น
ตอนนี้รถอยู่ไหน?
เฮียกบ : อยู่ที่ผมนี่แหละครับ ผมยังเก็บให้อยู่ ผมคิดว่าต้องมีเรื่องแน่นอน
แฟนเฮียกบ : คนชื่อน้ำเขาติดต่อมาว่าคนชื่อตุ๊กเป็นลูกสาวเจ้าของรถ เขาจะฝากไม่เกิน 15 วัน แต่เลยเวลามาจะ 2 เดือนแล้ว หนูไม่รู้หรอกว่าพี่คนที่อยู่โหนกระแสเป็นเจ้าของรถ เพราะตอนเขาเอาเอกสารมาให้ดู มันเป็นชื่อและหน้าลางๆ ชื่อกับเจ้าของรถเป็นคนๆ เดียวกัน โอเค เป็นลูกสาว เจ้าของรถติดต่อแฟนหนูมาเมื่อไม่นาน บอกว่าเป็นเจ้าของรถตัวจริง เขาบอกว่าเขาเอามาจำไว้หมื่นนึง ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ เพราะตอนเอาเงินจากหนูไป มันไม่ใช่ยอดนี้ หนูยังถามเลยว่าอีกคนเป็นใคร เขายังพูดเลยว่าเป็นน้องฝาแฝด ก็เลยงง เจ้าของที่อยู่โหนกระแสบอกว่าเป็นฝาแฝดเอามาจำ พ่อเขาไม่ได้รู้เรื่อง
คุณพูดหรือเปล่า?
เอ : ไม่ได้บอกว่าเป็นฝาแฝดค่ะ หนูบอกว่าหน้าเขาอาจคล้ายกับหนูหรือเปล่า เพราะเขาเอาบัตรประชาชนหนูไป
ทนายแก้ว : ตุ๊กอ้างว่าเป็นคุณไง
แล้วไงต่อ?
ตอนนี้เอาไงดี?
แฟนเฮียกบ : ก็อยากได้เงินหนูคืน แล้วรับรถไปเลย แค่นั้น
ตอนรับรถไว้ มีสัญญามั้ย?
แฟนเฮียกบ : สัญญามีค่ะ คนชื่อตุ๊กที่บอกว่าเป็นลูกสาว เขาเป็นคนเซ็น จำชื่อไม่ได้ เอกสารอยู่ที่บ้าน
เรื่องแดงแล้ว ล่าสุดตุ๊กโดนจับเรียบร้อย เรื่องนี้อาจโยงมาที่แฟนคุณด้วยนะ กลายเป็นรับของโจร?
ทนายแก้ว : กรณีรับของโจร กฎหมายบอกว่าต้องรู้ เป็นกฎหมายพิเศษว่าขณะรับของโจร คุณรู้มั้ย เคสนี้ถึงแม้คุณรู้แล้ว ความผิดรับของโจรไม่ย้อนกลับไป แต่จะผิดข้อหายักยอกทรัพย์ ในกรณีรับของโจร ถ้าเฮียรู้ตั้งแต่เดย์วันที่รับของ ความผิดที่เฮียอาจโดนคือข้อหายักยอกทรัพย์ เพราะเฮียรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์ไม่ใช่ของคนจำนำ เป็นของน้องเอ เฮียมีหน้าที่ต้องคืน ดังนั้นตอนนี้เฮียต้องคืนรถให้เจ้าของที่แท้จริงก่อน แล้วเฮียไปเรียกร้องเงินจากตุ๊ก ต้องแยกเป็นส่วนๆ เน้นย้ำว่าในขณะที่เฮียรับจำนำรถ ถ้าเฮียรู้ว่าเป็นของคนอื่นแล้วเฮียรับแบบนี้ รับของโจร แต่ตอนนี้ความผิดรับของโจรมันไม่ย้อนกลับไปแล้ว มันจะมีความผิดใหม่คือฐานยักยอกทรัพย์ครับ ดังนั้นเฮียกับเจ๊มีหน้าที่ต้องคืนรถกับเจ้าของที่แท้จริงก่อน
เขาต้องการเงินคืนก่อน?
เฮียเปี๊ยก : จ่ายใครไป ก็ต้องไปเอาที่คนนั้นครับ
ทนายแก้ว : ถูกครับ หลักคือตุ๊กเป็นคนจำนำ คุณก็ต้องไปเรียกร้องเงินจากตุ๊กในห้องขัง
แฟนเฮียกบ : ปกติพวกหนูไม่ได้รับจำนำรถหรอก แต่พอดีนายหน้าเขาขอช่วย เขาจะขอฝากรถแค่ 15 วัน จนมันเลยมาขนาดนี้ เงินหนูก็ต้องหมุน ต้องใช้จ่าย หนูก็มีลูกเหมือนกัน
ทนายแก้ว : แต่ความเป็นจริงแล้ว ผู้รับจำนำต้องรับจำนำในชื่อของคนๆ นั้นเท่านั้นนะคะถ้ามีหนังสือมอบอำนาจก็อีกเรื่อง แต่กรณีนี้เรามีส่วนในความประมาทเลินเล่อ
แฟนเฮียกบ : หนูก็ผิดพลาดตรงนี้แหละค่ะ
ควรเอารถไปไว้ที่โรงพัก แล้วบอกว่าคุณรับรถคันนี้จากคนนี้ เล่าเรื่องให้เขาฟัง แล้วทางนี้ไปรับรถจากตร.เอง ลงบันทึกประจำวันไว้ คุณจะได้ไม่เกี่ยวข้อง?
แฟนเฮียกบ : แล้วค่าเสียหาย หนูต้องเรียกจากคนชื่อตุ๊กเหรอคะ
ใช่ครับ เพราะคุณจ่ายให้คนชื่อตุ๊กไปไง?
เฮียกบ : ก็ตามนั้น
ทนายแก้ว : ต้องแจ้งความตุ๊กครับ ข้อหาฉ้อโกง แสดงตนเป็นคนอื่น ตามมาตรา 342 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีครับ
ตอนนี้ตุ๊กโดนจับแล้ว?
เฮียเปี๊ยก : ชุด3 กองสืบจังหวัดสารคามเป็นคนจับ
ผัวเขาล่ะ?
ทนายแก้ว : กรณีน้องโอนเงิน 8.5 พัน เป็นค่าไถ่ น้องโอนไปบัญชีผู้ชาย
เอ : จ่ายค่าดอกและค่าจอดเพิ่ม
ทนายแก้ว : ตรงนี้แหละ ถ้าน้องคิดว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำ น้องสามารถแจ้งความสามีเขาได้
เอ : เป็นชื่อสามีเขาค่ะ ค่าจอดกับค่าดอก
งั้นก็มีส่วนสิ เป็นตร. จะเกษียณแล้วด้วย ผัวต้องโดนนะแบบนี้?
ทนายแก้ว : ใช่ครับ ถือว่าเป็นการแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกระทำความผิด
ทนายแก้ว : ส่วนการอ้างตนเป็นพยาบาล ถ้าไม่ได้เป็นจริง แต่นำเป็นรูปโปรไฟล์ ถือว่าแสดงข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นความผิดอีก พ.ร.บ.นึง
คุกอีก?
เฮียเปี๊ยก : ถ้าอ้างว่าได้โควต้าจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเสียหาย เป็นโจทก์ด้วยมั้ย
ทนายแก้ว : ใช่ครับ กรณีอ้างว่าเราถูกหลอก คุณเค้กถูกหลอกว่ามีโครงการแบบนี้แบบนั้น เราเสียค่าใช้จ่ายก็ฟ้องร้องดำเนินคดีกับเขาได้อยู่แล้ว
เค้ก : แจ้งแล้วค่ะ ข้อหาฉ้อโกงประชาชน
ทนายแก้ว : โทษ 5 ปี ค่อนข้างแรง อ้างกระทรวงสาธารณสุขมาเกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขอาจแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทได้
เฮียเปี๊ยก : รพ.บางปะกอกอีก ฝากด้วย เพราะเขาเอาชื่อไปอ้าง
ฝั่งเฮียกับเมียจะเอาไงกันดี?
เฮียกบ : เดี๋ยวทางผมจะไปทำเรื่องคืนรถให้ ตามนั้นครับ ขอเป็นเสาร์นี้ สัก 10 โมงเช้า ที่สภ.เทพารักษ์ โคราช
คุณโอนไปบัญชีตุ๊กเลยมั้ย?
เฮียกบ : น่าจะบัญชีเขาแหละครับ เป็นชื่อนามสกุลเขา
เฮียซวยเลย จะติดคุกเอาด้วย?
ทนายแก้ว : รับของโจร เขาดูตอนขณะรับ ถ้ารู้แล้วไม่คืน ยักยอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องนี้ยังไงต่อ?
เฮียเปี๊ยก : คุณตุ๊กโดนจับแล้ว ก็ฝากผู้เสียหายที่แจ้งความไว้ทั้งหมด น่าจะประสานไปสภ.ที่เขาบันทึกการจับกุม ผมไม่แน่ใจเขาถูกหมายจับสภ.อะไร เพราะต้องส่งตัวไปดำเนินคดีที่สภ.นั้น ใครแจ้งความไว้แล้วก็ไปประสานกับร้อยเวรได้เลย เดี๋ยวร้อยเวรประสานอายัดตัว ก็ดำเนินคดีต่อเป็นหางว่าวครับ