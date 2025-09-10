อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

หนุ่มไฮโซเก๊ อ้างผู้จัดการดาราดัง หลอกกินเงินมัดจำ โป๊ะแตก ถูกจับหลังรับจองคิว ‘ลำไย ไหทองคำ’

วันที่ 10 กันยายน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์  ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.จิรัฎฐวัฒน์ กิจรุ่งเรืองเดช สว.กก.4 บก.ป.เข้าจับกุมนายณปภัช อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสตูล ที่ จ.271/2568  ลงวันที่ 19 ส.ค. 2568 ข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์” ได้ที่บริเวณหน้าเดอะพูลสเปซวิลล่า ซ.เขามะกอก 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จากการจับกุมทราบว่า นายณปภัช หรือ “ล๊อตติ้ง ซุปตาร์” มีพฤติกรรมอวดอ้างตัวเองเป็นหนุ่มไฮโซมีฐานะ บางครั้งก็อ้างเป็นผู้สื่อข่าว รวมถึงเป็นผู้จัดการศิลปินดารานักแสดงชื่อดังกว่า 100 ราย สามารถติดต่อประสานงานดารา-นักร้องได้ทุกค่ายในราคาพิเศษ มีข้อแม้เพียงว่าผู้ที่สนใจจองคิวศิลปินจะต้องยอมจ่ายเงินค่ามัดจำล่วงหน้าให้กับนายณปภัช อ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าจ้างงาน

ต่อมามีผู้เสียหายที่หลงเชื่อติดต่อประสานงานจองคิวงานวงดนตรี “ลำไย ไหทองคำ” ศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังผ่านนายณปภัช ที่มีการเรียกเก็บเงินค่ามัดจำล่วงหน้าถึง 2 ครั้ง รวมเป็นเงินหลายแสนบาท แต่พอใกล้ถึงกำหนดวันแสดง ผู้เสียหายกลับไม่สามารถติดต่อนายณปภัชได้ ทำให้รู้สึกผิดปกติ จึงรีบสอบถามไปยังผู้จัดการตัวจริงของลำไย ไหทองคำ จึงรู้ความจริงว่าไม่มีการจองคิว หรือรับเงินมัดจำไปแล้วแต่อย่างใด เมื่อรู้ว่าถูกหลอกจึงรีบเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสตูล จนกระทั่งตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ดังกล่าว

สอบสวน นายณปภัช ให้การรับสารภาพว่า หลอกเอาเงินค่ามัดจำจากผู้เสียหายมาจริง เนื่องจากต้องการนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งก็ทยอยคืนผู้เสียไปบ้างแล้วอีกด้วย จึงนำตัวส่งสภ.เมืองสตูล ดำเนินคดีต่อไป

