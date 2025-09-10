ตร.ตรวจพิสูจน์ร่างเหยื่อสิงโต เมีย บอกลาครั้งสุดท้าย รับยังทำใจไม่ได้
เมื่อเวลา 17.40 วันที่ 10 กันยายน ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวน สน. คันนายาว พร้อมกับ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้เข้ามาที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจพิสูจน์ร่างของ นายเจียน อายุ 58 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สิงโตขย้ำในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ โดยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน ได้ถือวัตถุของกลางที่สามารถรวบรวมได้จากที่เกิดเหตุ เพื่อมอบให้กับพนักงานสอบสวน
นอกจากนี้นางสาวรัตนาภร อายุ 57 ปี และ ญาติ ได้เข้าไปสังเกตการณ์การตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ด้วย โดยในตอนแรก นางสาวรัตนาภร ยังไม่กล้าเข้าไปเนื่องจากยังทำใจไม่ได้และไม่อยากเห็นร่างของสามีในสภาพนี้ แต่ทางครอบครัวได้เกลี้ยกล่อมเพื่อให้ไปบอกลาครั้งสุดท้าย นางสาวรัตนาภร จึงได้เดินเข้าไปดูร่างของสามีทั้งน้ำตา