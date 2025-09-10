รวบกลางถนนเพชรเกษม ลักทรัพย์ทั่วไทยมาแล้ว 30 ครั้ง เหยื่อเสียหายกว่า 50 ล้าน

รวบกลางถนนเพชรเกษม ประวัติโชกโชน ลักทรัพย์ทั่วไทยมาแล้ว 30 ครั้ง เหยื่อเสียหายกว่า 50 ล้าน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล.พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง รอง ผกก.2 บก.ทล., พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สวญ.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.ร่วมกันจับกุมตัวนายจิรทีปต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี ที่ 152/2568 ลงวันที่ 8 เมษายน 68 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป ในเคหะสถานในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้น” ได้บริเวณ กม.ที่ 129 ถ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับการประสานจากตำรวจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ตรวจสอบรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลสีดำต้องสงสัยคดีลักทรัพย์ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ จนพบรถต้องสงสัยตรงตามที่ได้รับแจ้ง จึงเรียกให้หยุดรถ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องพยายามหลบหนี ก่อนที่จะติดตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ดังกล่าว
จากการตรวจสอบประวัติของนายจิรทีปต์ พบมีประวัติคดีลักทรัพย์มาแล้วกว่า 30 คดี ตระเวนลักทรัพย์มาอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2539-2568 หลังถูกจับและเมื่อพ้นโทษออกมา ก็ยังกลับมาก่อเหตุซ้ำ ลงมือด้วยความแยบยลและระมัดระวังตัวมากขึ้น โดยมักร่วมทีมกับเพื่อนสมัยที่เคยจำคุกมาด้วยกัน ถือเป็นอาชญากรระดับวางแผนสั่งการ หลังพ้นโทษออกมาจากเรือนจำกลางกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ก็ออกมาตระเวนลักทรัพย์ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมกับเพื่อนรวม 3 คน คือนายจักรพันธ์ และนายอดิศักดิ์ ตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 10 หลังคาเรือน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา เพิ่งก่อเหตุลักทองคำ น้ำหนัก 20 บาท กับเงินสด พระเครื่อง และของมีค่าอื่นๆ มูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาท
จากการตรวจสอบคดีอาญาย้อนหลังพบว่า นายจิรทีปต์ เป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์รายสำคัญ ก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง ความเสียหายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท เบื้องต้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ โดยยอมรับว่าเพิ่งก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ในเขตอำเภอสามร้อยยอดมาจริง โดยได้ทรัพย์สินไปหลายรายการ จึงนำตัวส่งสภ.เสาไห้ จ.สระบุรี ดำเนินคดีต่อไป