รวบ 2 ผัวเมียหาเงินกินเที่ยว หลอกเปิดบริษัทพาคนไปทำงานตปท. เหยื่อสูญ 1.2 ล.

สืบ 5 รวบ 2 ผัวเมียหาเงินกินเที่ยว หลอกชักชวนเปิดบริษัทพาคนไปทำงานตปท. เรียกคนละ 2 แสน เหยื่อสูญ 1.2 ล.
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 พ.ต.อ.ศิรณวิชญ์ อินทร ผกก.สส.บก.น.5 พ.ต.ท.อติชาต แย้มผกา พ.ต.ท.ภราดร สุวรรณรัตน์ พ.ต.ท.มาโนชย์ ทองแก้ว รอง ผกก.สส.บก.น.5 พ.ต.ท.วิสูตร เต็งเฉี้ยง สว.กก.สส.บก.น.5 พ.ต.ต.นิเทศ พวงพิลา สว.ประจำ กก.สส.บก.น.5 ชุดปฎิบัติการที่ 4 และ ชุด ชป.ศปอส.บก.น.5 พร้อมกำลังได้ร่วมกันจับกุม นายสุธี อายุ 45 ปี และ น.ส.ปภาอร อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาล อาญาที่ 5116/2568, 5117/2568 ลงวันที่ 4 กันยายน 2568 ข้อหา “ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง และร่วมกันจับกุมได้บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมย่านสวนหลวง กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับ (ขอปิดนามประสงค์เงินรางวัลสินบนนำจับ) ว่าได้พบน.ส.ปภาอร ทราบชื่อสกุลจริงในภายหลังผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ได้มาปรากฏตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ไปทำการตรวจสอบ ปรากฏว่าพบ น.ส.ปภาอร ยืนอยู่มีลักษณะตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลตามหมายจับจึงได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงหมายจับให้ดูและให้อ่านเองจนเป็นที่เข้าใจและตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนตรงกับบุคคลตามหมายจับและสอบถามรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้มาก่อน
จากการสอบสวนทราบว่า ทั้งคู่เป็นสามีภรรยา หลอกผู้เสียหายเรียกงานมีแจ้งความ 6 ราย รายละ 200,000 บาท รวม 1,200,000 บาท และมีอีกที่ยังไม่แจ้งความอีกหลายราย สาเหตุที่ทำคือนำเงินไปใช้จ่ายกินเที่ยวและก่อนหน้านี้เคยทำงานบริษัทจัดหางานจึงใช้วิธีการดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งสิทธิผู้ถูกจับตามกฎหมายให้ทราบแล้วนำตัวส่งกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป