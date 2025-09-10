อุทยานฯ แถลงแจง จนท.ถูกสิงโตขย้ำดับ สั่งสวนสัตว์ดัง ปิดบริการโซนสัตว์ดุร้าย ชี้ พฤติกรรมสัตว์นักล่า ไม่ควรหันหลังให้
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 ก.ย. 2568 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงกรณี นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ โซนซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กทม. ถูกฝูงสิงโตรุมขย้ำเสียชีวิต เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายหลังกรมอุทยานฯ ได้รับข้อมูลสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นว่าจะมีมาตรการอย่างไร
นายเฉลิม กล่าวต่อว่า เบื้องต้นมีความเห็นว่าทางซาฟารีเวิลด์ ควรพักการให้บริการบริเวณโซนแสดงสัตว์ป่าดุร้ายสักระยะ พร้อมจัดทำแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และสัตว์ โดยส่งให้กรมอุทยานฯ พิจารณาภายใน 2 วัน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทางสวนสัตว์ระบุว่ามีกฎเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จำนวน 23 ข้อ เพียงพอหรือไม่ นายเฉลิม กล่าวว่า จากการตรวจสอบมาตรการพบว่าตรงกับที่กรมอุทยานฯ กำหนด แต่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ต้องทบทวนมาตรการ
นายเฉลิม กล่าวว่า หากซาฟารีเวิลด์ส่งแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยมาให้กรมอุทยานฯ แล้ว จะต้องใช้เวลาพิจารณาสักระยะ เบื้องต้นจะมีการเสนอมาตรการเพิ่มเติม เช่น การทำแนวเขตป้องกันระหว่างแนวสัตว์กับเจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว ซึ่งปกติมีมาตรการกำหนดอยู่แล้วว่าทั้งเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ห้ามลงจากรถ ระหว่างอยู่ในโซนแสดงสัตว์ดุร้าย
เมื่อถามว่ารูปแบบการดำเนินการเป็นสวนสัตว์เปิด หากจะทำแนวกั้นต้องดำเนินการอย่างไร นายเฉลิม กล่าวว่า ต้องพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ และนักท่องเที่ยว ต้องพิจารณาระยะปลอดภัยที่ดีที่สุดในการป้องกัน
ด้านนายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ส่วนเรื่องการลงจากรถของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
เมื่อถามว่าในจุดนั้นมีกล้องจรปิดหรือไม่ นายเฉลิม กล่าวว่า จากการสอบถามข้อมูลพบว่า ไม่มีกล้องวงจรปิด จึงจะมีการพิจารณาว่าอาจจะต้องเพิ่มเป็นอีกมาตรการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในโซนสัตว์ดุร้าย
นายเฉลิม กล่าวต่อว่า ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าสิงโตหิวหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ผู้ล่า เมื่อสัตว์ผู้ล่าอยู่ในระยะโตเต็มวัย หากมีสิ่งผิดปกติ หรือมีสิ่งมีชีวิตอื่นแปลกปลอมเข้ามา และอยู่ในระยะของการล่า สัตว์ผู้ล่าก็จะแสดงสัญชาตญาณของสัตว์เข้าล่าทันที
นายสดุดี กล่าวเสริมว่า เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีความประมาทหรือไม่ เนื่องจากคิดว่ามีความคุ้นเคยกับสิงโต แต่ยังเป็นแค่ข้อสังเกต
นายสดุดี กล่าวอีกว่า จากการสอบถามทราบว่าสิงโตเหล่านี้ถูกนำเข้ามาตั้งแต่เด็ก ผู้ที่ประสบเคราะห์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้น่าจะอายุ 20 กว่าปีแล้ว ผู้เสียชีวิตมีความชำนาญในการเลี้ยงสิงโตและเสือ แต่ได้ตั้งข้อสงสัยเรื่องความประมาท เพราะสิงโตเป็นสัตว์ป่า มีสัญชาตญาณของสัตว์ป่า ไม่ใช่แค่สิงโต จระเข้ หรือหมาแมวก็มี ซึ่งคนที่เลี้ยงสิงโตในสวนสัตว์แห่งนี้มีหลายคน แต่ผู้เสียชีวิตอยู่มานานแล้ว
เมื่อถามว่า ทำไมบัดดี้ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ นายสดุดี กล่าวว่า เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมาคุยกันว่าทำไมตอนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตถึงอยู่คนเดียว ข้อมูลที่ได้มาตอนนี้ยังเป็นแบบปากต่อปาก เนื่องจากจุดดังกล่าวไม่มีกล้องงวงจรปิด จึงต้องรอพนักงานสอบสวนและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บข้อมูล
นายสดุดี กล่าวอีกว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ แค่เจ้าหน้าที่เปิดประตูรถลงไป ส่วนเรื่องการแจ้งความดำเนินคดี ต้องไปดูระเบียบอีกครั้ง
ด้าน นายเฉลิม กล่าวถึงพฤติกรรมของสิงโตที่ก่อเหตุว่า ถ้าปกติเราหันหลังให้ ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ผู้ล่าก็จะย่องเข้ามา ถ้าอยู่ในระยะที่ทำร้ายได้ก็จะเข้าตะปบและทำร้ายทันที ควรระมัดระวังหากอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ผู้ล่า ไม่ควรหันหลังให้กับสัตว์ผู้ล่า อย่างน้อยถ้าเราประจันหน้า ก็ต้องให้สัญญาณ หรือส่งเสียงขู่สัตว์ผู้ล่า ยิ่งเป็นคนที่ดูแลสิงโตนี้มานาน และมีความคุ้นเคยกันดี ถ้าหันหน้าให้ ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่านี้ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีสวนสัตว์เปิดที่มีการขออนุญาตทั้งหมด 5 แห่ง
นายสดุดี กล่าวเสริมว่า หลังจากนี้เราจะลงไปตรวจสอบทันทีว่ามีมาตรการที่เข้มงวดหรือไม่ กลัวจะเกิดเหตุเช่นนี้อีก
นายเฉลิม ผ่านมาเราเข้าไปตรวจสอบสวนสัตว์ทุกแห่งที่เปิดให้บริการทุกระยะ ในรอบ 1-3 เดือน ทุกที่ที่เป็นสวนสัตว์
นายสดุดี กล่าวต่อว่า ทุกที่ที่เป็นสวนสัตว์เปิดจะไม่มีกล้องวงจรปิดในโซนสัตว์ดุร้าย เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกัน
นายเฉลิม กล่าวอีกว่า ต้องทบทวนมาตรการป้องกัน ในโซนสัตว์ดุร้ายอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลสัตว์ และสัตว์