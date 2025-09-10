สาววัย21 แจ้งความ ถูกการ์ดร้านเหล้าดังย่านดาวคะนอง ลากขึ้นรถไปล่วงละเมิดขณะเมา

สาววัย21 แจ้งความ ถูกการ์ดร้านเหล้าดังย่านดาวคะนอง ลากขึ้นรถไปล่วงละเมิดทางเพศ ขณะเมา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ สน.บางมด น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี เดินทางเข้าแจ้งความ หลังถูกเจ้าหน้าที่การ์ดร้านเหล้าชื่อดังย่านดาวคะนอง ล่วงละเมิดทางเพศ
น.ส.เอ เล่าว่า เหตุเกิดวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ตนกับเพื่อนรุ่นพี่ 2 คน นัดกันไปดื่มสังสรรค์กันที่ผับหนึ่งในตลาดอินดี้ดาวคะนอง จากนั้นได้พาดื่มแอลกอฮอล์กันจนตนมึนและวูบล้มที่โต๊ะ แต่พอได้สติขึ้นมาตนได้ไปเข้าห้องน้ำ แต่ได้ล้มอีกทีในห้องน้ำจนหัวฟาดกับชักโครก
ตอนนั้นคนที่ร้านเห็น ได้เข้ามาอุ้มตนจากในห้องน้ำแล้วเอามานั่งที่รถวีลแชร์หน้าร้าน ตอนแรกเพื่อนรุ่นพี่ยังอยู่ ก่อนจะหายไปไหนไม่รู้
ต่อมาช่วงประมาณ ตี 1-2 มีการ์ดมาเข็นรถวีลแชร์ที่ตนนั่งไปจอดหน้ารถเก๋ง จากนั้นได้พาตนขึ้นไปนั่งบนเบาะนั่งข้างคนขับ ก่อนมีการ์ดอีกคนหนึ่งมาบอกว่าให้พาตนไปนั่งเบาะหลัง เพราะกลัวว่าจะอ้วก จากนั้นการ์ดคนดังกล่าวได้พามานอนที่เบาะหลังในท่านอนหงาย
จากนั้น การ์ดคนดังกล่าวได้ถอดกางเกงตนออกแล้วล่วงละเมิดทางเพศ ตอนนั้นตนสะลึมสะลือมีสติรับรู้อยู่บ้าง แต่ไม่สามารถปัดป้องได้เนื่องจากอยู่ในอาการเมา จนคนขับก็ตะโกนถามการ์ดที่ล่วงละเมิดตนอยู่ในรถ ว่า “มันตื่นแล้วหรือยัง” แล้วถามว่าจะเอสยังไง ให้ไปส่งที่โรงแรมหรือบ้าน ตนจึงพยายามพูดออกไปว่า “ให้ไปส่งที่บ้านตนซอยตากสิน XX”
การ์ดคนดังกล่าว หลังรู้ว่าตนรู้สึกตัวได้รีบใส่กางเกงให้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากนั้นคนขับได้พาตนไปส่ง จนตนค่อย ๆ ตะเกียกตะกายเดินเข้าซอยกลับเข้าที่พักเอง
น.ส.เอ เล่าต่อว่า หลังเกิดเรื่องได้มาปรึกษารุ่นพี่และผู้สื่อข่าว พาไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ เพราะ 2-3 วันมานี้ ตนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย หลังเกิดเรื่อง
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางมด ได้นำตัว น.ส.เอ เข้าห้องสอบสวนเพิ่มเติมอีกรอบเพื่อชี้ตัวผู้ก่อเหตุในร้านดังกล่าว พร้อมให้ร้านออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ว่าบุคคลที่กระทำผิดเป็นพนักงานร้านจริงหรือไม่ และให้มามอบกับตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป