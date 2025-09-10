ด่วน! แอมโมเนียรั่ว ในโรงงานน้ำแข็งขนาดใหญ่ ซอยรามอินทรา 8 จนท.รุดเข้าที่เกิดเหตุ-อพยพประชาชน

ด่วน!โรงงานน้ำแข็งขนาดใหญ่ ซอยรามอินทรา 8 แอมโมเนียรั่ว จนท.รุดเข้าที่เกิดเหตุ-อพยพประชาชน
เมื่อเวลา 22.30 น.วันที่ 10 กันยายน 2568 ศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งเหตุจากแอปพลิเคชันไลน์ เหตุสารเคมีรั่วไหล (ชนิดแอมโมเนีย) ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน รุดนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียง 15 นาทีถึงที่เกิดเหตุ พบว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นโรงน้ำแข็งขนาดใหญ่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการอพยพประชาชนออกจากที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้การเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟต่อพ่วง ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก
เวลา 22.47 น. เหตุสารเคมีรั่วไหล (ชนิดแอมโมเนีย) ซอยรามอินทรา 8 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นโรงน้ำแข็งขนาดใหญ่ เบื้องต้นได้ทำการอพยพประชาชนออกจากที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ#ศูนย์วิทยุพระราม199
