ระทึก ปิกอัพแก๊งยาเสพติดซิ่งหนีตร. โดนยิงยางแตกยังไม่หยุด สุดท้ายเสียหลักพุ่งชนแบริเออร์

ระทึก ปิกอัพแก๊งยาเสพติดซิ่งหนีตำรวจ โดนยิงยางแตกยังไม่หยุด สุดท้ายเสียหลักพุ่งชนแบริเออร์ รวบได้ 2 คน พร้อมของกลาง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดภาค 5 นำโดย พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 ได้ส่งชุดปราบปรามยาเสพติด ไล่ล่าสกัดขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ในเขตภาคเหนือ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติดภาค 5 พบรถต้องสงสัย และได้ไล่ติดตามรถดังกล่าว ซึ่งได้ขับซิ่งหนีตั้งแต่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จนมาถึงถนนคันคลองชลประทาน ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตำรวจชุดไล่ล่า ได้ตามประกบและยิงยางรถของคนร้ายจนแตก แต่คนร้ายยังคงขับบดยางไปอย่างไม่สนใจ เจ้าหน้าที่ก็ไล่ล่าอย่างไม่ลดละ
กระทั่งรถกระบะของคนร้ายเสียหลักพุ่งชนแบริเออร์กลางถนน จนรถพังเสียหายไม่สามารถขับต่อไปได้ ซึ่งชุดไล่ล่าตามไปทันจึงรีบลงจากรถเข้าประกบ แล้วชักอาวุธปืนออกมาขู่คนร้ายให้ยอมจำนน ก่อนจับกุมตัวได้ 2 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่ง เบื้องต้นได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำ และขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ ก่อนติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่มา : ข่าวสด