รวบช่างซ่อมนาฬิกา ลักนาฬิกาหรู 11 เรือน มีของดาราดังด้วย จำนำ 5 แสน เอาเงินไปเล่นพนัน

รวบช่างซ่อมนาฬิกาแสบ ! ลักนาฬิกาหรู-ลูกค้าส่งซ่อม11เรือน มีของดาราดัง ‘นีโน่ เมทนี’ ด้วย2เรือน ไปจำนำได้เงิน5แสน นำไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดแล้ว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.สั่งการให้ พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ.พ.ต.ท.เอกพงษ์ ผูกพันธ์ รอง ผกก.1 บก.ปพ.พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ.
เข้าจับกุม นายนรินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 722/2568 ลงวันที่ 15 ส.ค.68 ข้อหา “ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในครอบครองของนายจ้าง” และหมายจับศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ที่ 53/2565 ข้อหายักยอกทรัพย์ พร้อมของกลางตั๋วจำนำนาฬิกา จำนวน 10 ใบ ได้ที่ห้องพักไม่มีเลขที่ ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาซึ่งเป็นช่างซ่อมนาฬิกาของร้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในห้างดังย่าน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้ก่อเหตุลักลอบนำนาฬิกาข้อมือราคาแพงของลูกค้า รวม 11 เรือนไปจำนำ ส่วนหนึ่งเป็นนาฬิกาของ “นีโน่-เมทนี บุรณศิริ” นักแสดงและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ที่นำนาฬิกามาส่งซ่อมเอาไว้ด้วย จำนวน 2 เรือน หลังจากนั้นก็นำนาฬิกาทั้งหมดไปจำนำ ได้เงินมาประมาณ 5 แสนบาท และหลบหนีมาเช่าห้องพักเพื่อซ่อนตัวอยู่ที่ จ.ศรีสะเกษ โดยเพิ่งจะมาเปิดห้องพักอยู่ได้เพียง 10 วันก่อนถูกตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ พร้อมยอมรับว่า เงินที่ได้มาจากการจำนำนาฬิกาส่วนหนึ่งนำไปเล่นพนันออนไลน์ อีกส่วนหนึ่งก็โอนไปให้ภรรยาที่ สปป.ลาว ตอนนี้เหลือเงินที่ได้มาไม่ถึง 1 หมื่นบาท จากการตรวจสอบยังพบอีกว่า ผู้ต้องหามีหมายจับคดี “ยักยอกทรัพย์” ของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีก 1 คดีด้วย จึงนำตัวส่งสภ.คลองหลวง ดำเนินคดี