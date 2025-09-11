บิ๊กเต่า รุดสางปัญหาวัดบางคลาน หลังพบอำนาจเก่ายุ่งไม่เลิก สอบเส้นเงินพบโอนชื่อคนอื่น

‘บิ๊กเต่า’ เผย เข้าไปสางปัญหาวัดบางคลาน หลังยังพบอำนาจเก่าจุ้น ตั้งเจ้าอาวาส-เงิน30ล้าน-ซื้อขายพระ พบเส้นเงินโอนชื่อคนอื่น ชี้ก่อนหน้านี้ใช้หลักรัฐศาสตร์แต่ไม่สงบต้องใช้นิติศาสตร์ ดำเนินคดีทุกคน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน เวลา 09.20 น. ที่รัฐสภา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) กล่าวถึงการเดินทางไปตรวจสอบวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มอำนาจเก่า ที่ยังคอยเลือกตัวบุคคล เลือกเจ้าอาวาส เลือกรักษาการ มาทำให้เกิดความขัดแย้งอีกรอบ เราจึงพยายามไปแก้ปัญหา เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการร้องเรียนการทุจริต และเรื่องเงินที่หายไปประมาณ 30 กว่าล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จึงจะตรวจสอบเงินดังกล่าวและเรื่องการซื้อขายพระ ที่เวลาขายบอกเป็นพระวัด แต่เวลาโอนเงินโอนมาเป็นชื่อของคนอื่น
“เป็นการแก้ปัญหาวัดบางคลานให้เดินต่อไปได้ และเมื่อวานนี้มติที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัดและนายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ปปง. ป.ป.ท. รวมทั้ง 18 อรหันต์มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นผู้ที่ประชาชนเคารพนับถือ ให้มารักษาการแทนเจ้าอาวาสคนปัจจุบัน” พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าว
เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องหรือกระทบกับใครบ้าง พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า ตอนแรกเราใช้หลักรัฐศาสตร์เข้าไปไม่ต้องการไปรื้อฟื้น แต่ต้องการให้วัดเดินหน้าไปได้ คดีต่างๆ มีการยอมความสั่งไม่ฟ้องจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่จบ เมื่อวานนี้เป็นสัญญาณที่ดี ที่คณะกรรมการทั้งหมดมีมติให้รองเจ้าคณะจังหวัดมารักษาการแทนจนกว่าจะจัดตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่ได้ ส่วนการดำเนินคดีกับคนทุจริตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าไม่สงบเราต้องเอานิติศาสตร์เข้าไปคือการดำเนินคดี ใครผิดก็ว่าไปตามนั้น
“ได้ตีกรอบเวลาดำเนินการไม่นาน เพราะได้ไปล่อซื้อพระแล้ว พอมีการซื้อขายโดยมีการโอนเงินปรากฏเป็นชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระ ซึ่งได้รู้เส้นเงินแล้วว่า มีผู้เกี่ยวข้องแน่นอน เราอยากให้เงินทุกบาทเข้าวัดไม่อยากให้เข้าตัวบุคคล ใครเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมาย” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว
