บิ๊กเต่า ชี้เป้า ตลก 3 พยางค์โผล่วันจับ ทิดอลงกต เอี่ยวเส้นเงินวัดพระบาทน้ำพุ พิรุธจนถึงตอนนี้ไม่มารายงานตัว
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 11 กันยายน ที่รัฐสภา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) กล่าวถึงความคืบหน้าคดี ทิดอลงกต อดีตเจ้าวาส วัดพระบาทน้ำพุ ที่มีการเปิดเผยออกมาว่าตลก ชื่อ 3 พยางค์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินวัดพระบาทน้ำพุด้วย ว่า มีตลกอีก 1 คนที่ยังเป็นเป้าหมายยังไม่ได้มาแสดงตัวและยังไม่ได้มาให้การ พนักงานสอบสวนจะเรียกมาเอง ซึ่งพบพิรุธเยอะ ว่าทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวิธีการที่ทำในการเข้าไปช่วยเหลือ ทิดอลงกต ในการขนย้ายสิ่งของ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ และไม่เหมือนดาราท่านอื่น ที่เป็นการรับจ้างงาน แต่คนนี้น่าจะเป็นคนที่สนิทส่วนตัว เป็นคนที่เคยถูกดำเนินคดีอยู่
เมื่อถามว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เลยใช่หรือไม่ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กล่าวว่า เป็นคนลึกลับซับซ้อน ซึ่งเป็นคนที่เคยเห็นโผล่ ในวันที่ ทิดอลงกต ถูกจับ