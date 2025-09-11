เปิดผลชันสูตร จนท.สวนสัตว์ อวัยวะอยู่ครบ สิงโตไม่ได้กิน – เผยเหตุไม่ดิ้นตอนถูกขย้ำ

ผู้การนิติเวช ยัน 3 จุดตาย ต้นขาฉีกขาด-หลอดลมขาด-กระดูกคอหัก มีบาดแผลฉกรรจ์ทั่วร่างกาย ส่วนอวัยวะอยู่ครบ ไม่ได้โดนกินตามกระแสข่าว ญาติสามารถรับร่างได้วันนี้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 กันยายน ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ภายหลังจากร่างของ นายเจียน อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่ซาฟารีเวิลด์ ถูกสิงโตขย้ำเสียชีวิต โดยในระหว่างแถลงข่าว นางสาวรัตนา อายุ 51 ปี น้องสาวคนเล็กของผู้เสียชีวิตได้ร่วมยืนฟังผลการชันสูตรร่างของพี่ชายด้วย
พล.ต.ต.วิรุฬห์กล่าวว่า หลังจากได้รับศพนายเจียน มาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา และเช้านี้ได้ตรวจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งศพคืนให้กับญาติเพื่อทำพิธีต่อไป เบื้องต้นผลการชันสูตรของคณะทำงาน ที่ได้ตรวจบาดแผลภายนอก และภายใน ก็พบว่าผู้ตายมีบาดแผลฉกรรจ์เยอะมาก บริเวณลำคอ แขนขาถึงขั้นกระดูกหัก และเส้นเลือดฉีกขาด ทำให้เสียเลือดมาก ซึ่งการบาดเจ็บที่กระดูกหักบริเวณต้นคอ ทำให้ผู้เสียชีวิตเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ส่วนบาดแผลที่บ่งชี้ ทำให้เสียชีวิตหลักๆ มี 3 บาดแผลใหญ่ คือ ที่ต้นคอกระดูกหัก ทำให้ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ ต้องนอนนิ่งๆ บริเวณบาดแผลต้นขาฉีกขาด ทำให้เส้นเลือดแดง และเส้นเลือดดำฉีกขาด เลือดไหลออกมาจากบาดแผลไม่หยุด รวมไปถึงการบาดเจ็บบริเวณหลอดลม ทำให้เปล่งเสียงขอความช่วยเหลือไม่ได้
ส่วนที่หลายคนมองว่าสิงโตมีการกินร่างนายเจียนไปหรือไม่ ยืนยันว่า เท่าที่ตรวจอวัยวะอยู่ครบ สิงโตไม่ได้กินร่าง มีแต่บาดแผลที่บริเวณลำคอ และหน้าอกด้านซ้าย ต้นขาขวา และน่องด้านซ้าย อวัยวะทุกอย่างยังอยู่ครบ ส่วนลักษณะแผลที่ฉีกขาด เป็นลักษณะของสัตว์ทำร้าย ยังมีทั้งกระดูกซี่โครงหักทั้ง 2 ข้าง ไหปลาร้าก็หัก ไม่มีอะไรหายไป
ทั้งนี้ ในส่วนของการผ่าพิสูจน์ในเรื่องของสารเสพติด ตรวจเรื่องของแอลกอฮอล์ และยาปฏิชีวนะในการรักษาโรค ยืนยันว่าเราตรวจทุกรายอยู่แล้วตามขั้นตอน และยาต่างๆ ที่อาจจะมีผล ซึ่งไม่เกิน 3 วันก็จะทราบผล แม้ว่าทางญาติผู้ตายจะยืนยันว่าทางผู้ตายไม่ได้มีอาการป่วยหรือซึมเศร้า แต่ในเรื่องของการชันสูตร เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต บาดแผลฉีกขาดจากการถูกกัด จึงทำให้เส้นเลือดฉีกขาด ส่วนในเรื่องของถูกสิงโตกัดหรือไม่ จะต้องดูประกอบกับสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่มีทั้งคลิปภาพ มาประกอบทั้งหมดด้วย
