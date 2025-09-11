ครอบครัวเหยื่อสิงโตขย้ำ ติดต่อรับศพ ก่อนเก็บรักษาร่าง 3 ปี ตามความเชื่อ วอนเห็นใจในฐานะผู้สูญเสีย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นางสาวรัตนา อายุ 51 ปี น้องสาวคนเล็ก ของ นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี ได้นำเอกสารมาทำเรื่องรับศพพี่ชายไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยได้นำเอาชุดที่พี่ชายชอบใส่มาเปลี่ยนให้ด้วย
นางสาวรัตนา กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะนำร่างพี่ชายไปทำพิธีตามความเชื่อของคนมอญ โดยจะให้พระสวด จากนั้นก็จะนำร่างนายเจียนที่อยู่ในโลงศพ เก็บภายในที่เก็บศพของวัด เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามความเชื่อ เพราะว่าพี่ชายตายแบบผิดธรรมชาติ จึงต้องเก็บไว้เพราะถ้าหากทำพิธีฌาปนกิจเลย ก็จะมีความเชื่อว่าคนในครอบครัวจะมีอันเป็นไปตามกัน เมื่อครบกำหนด 3 ปี แล้วก็จะนำร่างของพี่ชายมาสวดอภิธรรม 3 วัน 3 คืน ก่อนที่จะฌาปนกิจร่างตามศาสนาพุทธต่อไป
ในขณะที่หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของพี่ชาย ว่า อาจจะเกิดจากความประมาท ที่เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต หรือ ตั้งคำถามมากมายว่าทำไมพี่ชายถึงลงจากรถ ตรงนี้ทางครอบครัวก็อยากขอความเห็นใจกับคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง ยอมรับว่าการแสดงความคิดเห็นในแง่ลบ ส่งผลทำให้สภาพจิตใจของครอบครัวย่ำแย่ และบั่นทอนจิตใจครอบครัวเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ได้มีฝ่ายบุคคลของทางบริษัทมาพูดคุยเรื่องสวัสดิการเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะหัวหน้างาน ซึ่งทางครอบครัววอนขอความเห็นใจ เพราะว่าครอบครัวเป็นผู้สูญเสียและพี่ชายก็เป็นคนตั้งใจทำงานมาก ทำมาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม สุดท้ายถ้าหาก คุณจะมองว่าเป็นความประมาทหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อมา เวลา 12.00 น. ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นางสาวรัตนา อายุ 51 น้องสาวคนเล็ก ของ นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี ได้นำชุดไปเปลี่ยนให้กับพี่ชาย ซึ่งเป็นชุดที่มักจะชอบใส่เป็นประจำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ของนิติเวช ได้เข็นร่างของ นายเจียน ออกมา ก่อนที่จะเปิดใบหน้าให้กับญาติได้เห็นเพื่อยืนยันตัวบุคคลว่า เป็นผู้เสียชีวิตจริง หลังจากนั้นได้นำร่างบรรจุใส่โลงศพ ก่อนที่จะนำไปที่ วัดแป้นทองโสภาราม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พระสวด ก่อนที่จะทำพิธีตามความเชื่อของคนมอญ โดยจะนำร่างนายเจียนที่อยู่ในโลงศพ เก็บภายในที่เก็บศพของวัด เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามความเชื่อที่ว่า ถ้าหากไม่เก็บไว้ คนในครอบครัวจะมีอันเป็นไปตามกัน เมื่อครบกำหนด 3 ปี แล้วก็จะนำร่างของพี่ชายมาสวดอภิธรรม 3 วัน 3 คืน ก่อนที่จะฌาปนกิจร่างตามศาสนาพุทธต่อไป