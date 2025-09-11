สาวร้อง บช.ก. สอบนายทุนฮุบกำไร-โพสต์ประจาน หลังทำสัญญาลงทุนไม่เป็นธรรม

ผู้เสียหายร้อง บช.ก. ตรวจสอบนายทุนฮุบกำไร-โพสต์ประจาน หลังทำสัญญาลงทุนไม่เป็นธรรม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน ที่หน้าตลาดนัดรถไฟ แดนเนรมิต นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พาผู้เสียหาย 3 คน พร้อมหลักฐานร้องเรียน ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้ตรวจสอบนายทุนอ้างทำสัญญาไม่เป็นธรรม เรียกรับผลประโยชน์จากกำไร และหมิ่นประมาทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนทำให้ผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
น.ส.เอ (สงวนชื่อและนามสกุล) หนึ่งในผู้เสียหาย ระบุว่า ตนรู้จักผ่านนายทุนคนหนึ่งซึ่งเปิดบริษัทเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ว่าสามารถจะให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดกลางได้ จึงได้ติดต่อพูดคุยในเรื่องของการร่วมลงทุนทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยทางนายทุนได้ยื่นข้อเสนอว่าจะซื้อหุ้นของบริษัทตน โดยมีเงื่อนไขว่าจะร่วมกันทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ และขยายฐานลูกค้า และขอเงินปันผลสูงถึง 25% ต่อเดือน จนกว่าจะคืนเงินต้นได้ เมื่อเซ็นสัญญาตกลงกันแล้ว นายทุนกลับไม่ได้ช่วยเหลือการทำธุรกิจตามที่สัญญากันเอาไว้ แต่จะเรียกเอาผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างต่อรองเพื่อยกเลิกสัญญา แต่กลับถูกนำรูปไปโพสต์ประจานลงในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ตัวเองได้รับความเสียหาย
ด้านนายแทนคุณ กล่าวว่า วันนี้ทางผู้เสียหายได้นำหลักฐานต่างๆ มายื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรม ให้ตำรวจตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อกฎหมาย โดยยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายทุนคนดังกล่าวข้อหาอะไรบ้าง แต่ต้องการให้ตำรวจเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย แต่หากพบว่าการดำเนินการของนายทุนเข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะพิจารณาแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้ง