บุกโกดังคลองเตย ยึดขาไก่แช่แข็ง ลอบนำเข้า 230,000 กก. มูลค่า 20 ล้าน หวั่นปนเปื้อนเชื้อโรค

ปอศ.บุกยึดขาไก่แช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 230 ตัน มูลค่ากว่า 20 ล้าน ชี้อาจเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วันเผด็จ จันยะรมณ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และศุลกากร นำกำลังเข้าตรวจยึดขาไก่แช่แข็ง ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย น้ำหนักรวมกว่า 230,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ของบริษัทรุ่งเรือง โฟรเซ่น จำกัด ภายในศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า บริษัทดังกล่าวลักลอบนำเข้าสินค้า ประเภทขาไก่แช่แข็ง เนื้อหมู และสินค้านำเข้าประเภทอื่นโดยผิดกฎหมาย จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ ภายในท่าเรือกรุงเทพฯ จนสามารถตรวจยึดของกลางจำนวนมากดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดและอายัดสินค้าทั้งหมดไว้ ก่อนสอบสวนขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดี ข้อหา “สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร และนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์”
สำหรับขาไก่แช่แข็งเถื่อน ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในหลายๆด้านเช่น ความเสี่ยงด้านสุขภาพ เนื่องจากขาไก่เถื่อนที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตราย เช่น ไข้หวัดนก หรือโรคทางเดินอาหารอื่น ๆ รวมถึงอาจมีสารเคมี หรือสารตกค้างที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มักถูกเก็บในสภาพที่ไม่เหมาะสม ขาดการควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน จนทำให้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารลดลงอย่างมาก