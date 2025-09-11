รวบหนุ่มช่างรถ ผันตัวส่งยาบ้า คาแอร์พอร์ตลิ้งค์ลาดกระบัง ได้ของกลาง 5.4 ล้านเม็ด
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 กันยายน ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 พ.ต.อ.สุรเดช พจนาวงษ์พานิช รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.อ.ณัชพิสิษฐ์ เสียงหวาน ผกก.สน.ร่มเกล้า แถลงข่าวจับกุมนายอดิศร หรือเล็ก บุญญานุสนธิ อายุ 27 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 5,450,000 เม็ด รถกระบะอีซูซุตู้ทึบ ดีแม็กซ์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 2 ตญ 5341 กรุงเทพมหานคร และโทรศัพท์มือถือซัมซุง บริเวณลานจอดรถรายเดือนแอร์พอร์ตลิ้งค์ ลานจอดที่ 3 แขวงและเขตลาดกระบัง กทม. มูลค่ารวมยาเสพติด 200 ล้านบาท
พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากชุดสืบสวนนครบาล 3 และชุดสืบสวน สน.ร่มเกล้า ได้เบาะแสว่า มีรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัย ติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม มาจอดที่บริเวณลานจอดรถรายเดือนแอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบัง ลานจอดที่ 3 แขวงและเขตลาดกระบัง กทม. พ.ต.ท.ธเนษฐ์ สอนจันดา สว.กก.สส.บก.น.3 ร่วมกับสน.ร่มเกล้า นำกำลังแอบซุ่มเฝ้ารถคันกล่าวคาดว่าในรถมีสิ่งของผิดกฎหมาย ต่อมา วันที่ 10 ก.ย. เวลา 17.30 น. พบนายอดิสรขับขี่รถจยย.มาที่รถยนต์คันดังกล่าว เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม ตรวจค้นในตู้ทึบพบของกลางยาบ้า ห่อหุ้มด้วยกระดาษสาเทียนไขพิมพ์รูป 999 บรรจุอยู่ในกระสอบ 37 ใบดังกล่าว พร้อมทั้งขยายผลจับกุมผู้สั่งการดังกล่าวเพิ่มเติมอีกครั้ง
จากการสอบสวนนายอดิสร ให้การว่า นายบอส ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง ปกติทำงานเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ มีบอสสั่งการทางไลน์ใช้ชื่อ okd ให้ไปยาบ้าไปให้ลูกค้าตามจุดต่างๆ ตนขี่รถจยย.มาทยอยขนยาบ้าที่ซุกซ่อนไว้รถไปส่ง ตนรับจ้างขี่รถจยย.มาทยอยขนยาบ้าส่งให้ลูกค้าในพื้นที่กทม.และปริมณฑล รับยาบ้ามาจากพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ต้องหาเคยถูกจับคดีอาวุธปืน ปี 57 ท้องที่สน.ลาดกระบัง ได้ค่าจ้าง 10,000 บาท เบื้องต้นแจ้งข้อหาจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจําหน่าย อันเป็นการกระทําเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมาย อันเป็นการทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ร่มเกล้า ดำเนินคดีตามกฎหมาย