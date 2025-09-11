อัจฉริยะ แฉ ขบวนการฮุบที่ดินวัดพระบาทน้ำพุ 2 พันล้าน พบมี 6 นอมินี โยงอดีตพระอลงกต
เมื่อเวลา13.00 น. วันที่ 11 กันยายน ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำหลักฐานรายชื่อขบวนการร่วมกันทุจริตและถือครองที่ดิน วัดพระบาทน้ำพุพร้อมเอกสารที่ดินมากกว่า 150 แปลงมูลค่า มากกว่า 2 พันล้านบาท มามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป. )
นายอัจฉริยะ กล่าวว่า วันนี้ตนนำเอกสารหลักฐานรายชื่อผู้ถือครองที่ถือครองที่ดินของวัดพระบาทน้ำพุทั้ง 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ถือครองที่ดินแทน อดีตพระอลงกต โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อมูลของบุคคลเหล่านี้จึงยังไม่ได้ออกหมายเรียกมาสอบปากคำ รวมทั้ง เส้นทางการเงินทั้งหมด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งตนได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้ในแฟลชไดรฟ์ที่นำมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น สามารถเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลย ซึ่งผู้ถือครองที่ดินทั้ง 6 คนนี้ หนึ่งในนั้น เป็นผู้หญิงเป็นบุคคลสำคัญในการรับเงินที่ได้จากการบริจาคของวัด เปรียบเสมือนนอมินีถือเงินให้ อดีตพระอลงกต เพื่อนำไปฝากในบัญชีธนาคารแทน อดีตพระอลงกต และที่ดินส่วนมากอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด
นายอัจฉริยะ ยังกล่าวว่าอีกว่า ส่วนพวกนักร้อง และตลกทั้งหลายที่ได้มาพบพนักงานสอบสวนไปนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน เพราะบุคคลที่ถือครองที่ดินจริงคือทั้ง 6 คนนี้ ถ้าตำรวจสามารถจับกุมได้ ก็จะได้ที่ดินของ อดีตพระอลงกต คืน และทรัพย์สินอื่นอีกมากมาย หลายพันล้าน อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับทนายความของวัดพระบาทน้ำพุ ที่ได้มีการรับเงิน ของวัดมา เพื่อไปใช้ในกิจกรรมบางอย่างของหน่วยงานสภาทนายความ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว สภาทนายความทำไมถึงต้องไปรับเงินมาจัดกิจกรรมทั้งที่สภาทนายความก็มีทุนสนับสนุนอยู่แล้ว