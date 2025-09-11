จเรตำรวจ แจงกรณีแพทย์ รพ.ตร.ช่วยทักษิณพักชั้น 14 ผบ.ตร. มอบรองจเรฯ ตั้งกก.สอบแล้ว

จเรตำรวจ ชี้แจงกรณีหมอช่วยทักษิณพัก รพ.ตร.ชั้น 14 ผบ.ตร.มอบให้รองจเรฯ แล้ว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีลบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ 2 ราย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้พักรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งแพทย์สภาได้มีมติลงโทษพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปแล้ว
โดย พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีรองจเรตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการดำเนินการทางปกครอง หลังจากแพทยสภามีมติและ ป.ป.ช. ชี้มูลแล้วนั้น พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่าตนไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง จึงไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ ต้องสอบถามจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่วนการพิจารณาว่าจะเพียงพอต่อการดำเนินการทางปกครองหรือไม่ อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับมอบหมาย คือ พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา รองจเรตำรวจแห่งชาติ