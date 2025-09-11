จตช. ประชุมร่วมตร.กัมพูชา 16 ก.ย. พร้อมมอบ 50 เป้าหมายใหม่ทลายแก๊งคอล

จเรตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมตำรวจกัมพูชา 16 ก.ย. นี้ พร้อมมอบ 50 เป้าหมายใหม่ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ(จตช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่า ในวันที่ 16 กันยายน 68 นี้ ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธ์ุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ให้เข้าร่วมหารือกับผู้แทนตำรวจกัมพูชา เพื่อติดตามปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามวาระการประชุม GBC โดยฝั่งไทยจะส่งมอบข้อมูลเป้าหมายกว่า 50 เป้าหมายในกัมพูชา ให้ทางการกัมพูชาดำเนินการ พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมติดตามอย่างใกล้ชิด
โดย พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่าข้อมูลที่ส่งมอบเป็นข้อมูลใหม่ ไม่ใช่ของเก่า และมั่นใจว่ากัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง เนื่องจากที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยยอมรับข้อกล่าวหาที่ถูกมองว่าเป็น “เมืองแก๊งคอลเซ็นเตอร์” การดำเนินการครั้งนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจ หากยังพบคนไทยหรือชาวต่างชาติถูกหลอกลวงอยู่ จะเป็นหลักฐานชี้ชัดว่ากัมพูชาไม่ปฏิบัติตามที่รับปาก ซึ่งจะมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์พยายามขยายไปประเทศอื่น รวมถึงแนวชายแดนติดเวียดนาม โดยมีการใช้ “ซิมบ็อกซ์” มากขึ้น ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานไปยังทางการเวียดนามแล้ว
สำหรับปัญหาคนไทยที่ยังอยู่ในขบวนการจำนวนมาก พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ทางการไทยจะเร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาด แม้บางคนอ้างว่าถูกหลอกไปทำงาน แต่ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อ (NRM) เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ขณะเดียวกัน การกวาดล้าง บัญชีม้า ในประเทศก็สามารถทำได้ชัดเจน โดยคดีคอลเซ็นเตอร์มีประชาชนเป็นผู้เสียหาย ส่วนคดีเว็บพนันออนไลน์รัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความสับสนในการแยกแยะผู้ต้องหา