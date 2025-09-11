อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

จตช. ประชุมร่วมตร.กัมพูชา 16 ก.ย. พร้อมมอบ 50 เป้าหมายใหม่ทลายแก๊งคอล

จเรตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมตำรวจกัมพูชา​  16 ก.ย. นี้​ พร้อมมอบ 50 เป้าหมายใหม่ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ(จตช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่า ในวันที่ 16 กันยายน 68 นี้ ได้รับมอบหมายจาก​ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ​ พันธ์ุ์เพ็ชร์​ ผบ.ตร.ให้เข้าร่วมหารือกับผู้แทนตำรวจกัมพูชา เพื่อติดตามปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามวาระการประชุม GBC โดยฝั่งไทยจะส่งมอบข้อมูลเป้าหมายกว่า 50 เป้าหมายในกัมพูชา ให้ทางการกัมพูชาดำเนินการ พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมติดตามอย่างใกล้ชิด

โดย พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่าข้อมูลที่ส่งมอบเป็นข้อมูลใหม่ ไม่ใช่ของเก่า และมั่นใจว่ากัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง เนื่องจากที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยยอมรับข้อกล่าวหาที่ถูกมองว่าเป็น “เมืองแก๊งคอลเซ็นเตอร์” การดำเนินการครั้งนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจ หากยังพบคนไทยหรือชาวต่างชาติถูกหลอกลวงอยู่ จะเป็นหลักฐานชี้ชัดว่ากัมพูชาไม่ปฏิบัติตามที่รับปาก ซึ่งจะมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์พยายามขยายไปประเทศอื่น รวมถึงแนวชายแดนติดเวียดนาม โดยมีการใช้ “ซิมบ็อกซ์” มากขึ้น ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานไปยังทางการเวียดนามแล้ว

สำหรับปัญหาคนไทยที่ยังอยู่ในขบวนการจำนวนมาก พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ทางการไทยจะเร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาด แม้บางคนอ้างว่าถูกหลอกไปทำงาน แต่ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อ (NRM) เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง​ ขณะเดียวกัน การกวาดล้าง บัญชีม้า ในประเทศก็สามารถทำได้ชัดเจน โดยคดีคอลเซ็นเตอร์มีประชาชนเป็นผู้เสียหาย ส่วนคดีเว็บพนันออนไลน์รัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความสับสนในการแยกแยะผู้ต้องหา