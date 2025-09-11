บุกรวบ หลานเจ้าของร้านปืนดัง วังบูรพา ร่วมขบวนการลักลอบขายกระสุนปืน 7.62 มม. ส่งชายแดนเหนือ

สืบนครบาล-สืบภาค 5 รวบหนุ่มหลานเจ้าของร้านปืน ย่านวังบูรพา ร่วมขบวนการลักลอบจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนอาวุธสงคราม ส่งชายแดนเหนือ
เมื่อเวลา 06.23 น. วันที่ 11 ก.ย. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. ชุดสืบสวนภูธรภาค 5 ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับตำรวจ สภ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จับกุมนายธนัชพงศ์ หรือนัท อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สะเรียงที่ จ.81/2568 ข้อหามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลางเครื่องกระสุนปืน จับได้ที่จอดรถแห่งหนึ่ง ย่านวังบูรพา กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2568 เวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบเมย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ทำการตรวจค้น/จับกุมผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางเครื่องกระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. จำนวน 15,000 นัด โดยกล่าวหาว่ามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย บริเวณท่าเรือแม่ปัว หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจากซักถามกระสุนดังกล่าวจะถูกนำไปส่งที่บริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
วันที่ 6 ก.ย.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดเครื่องกระสุน ขนาด 7.62 มม. บรรจุใน
กล่องกระดาษ (กล่องละ) 1,000 นัด จำนวน 15 กล่อง รวม 15,000 นัด ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลผู้จัดส่งพัสดุดังกล่าว จนกระทั่งรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุญาตศาลจังหวัดแม่สะเรียงอนุมัติออกหมายจับนายนัท อายุ 37 ปี คนส่งพัสดุดังกล่าว เป็นหลานเจ้าของร้านปืนชื่อดังย่านวังบูรพา จนกระทั่งสืบสวนสืบทราบและดำเนินการจับกุมบุคคลดังกล่าวได้ที่ย่านวังบูรพา เพื่อนำส่ง สภ.สบเมย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ชุดสืบนครบาล IDMB ร่วมกับตำรวจสืบสวน ภ.5,ตำรวจสืบสวน จ.แม่ฮ่องสอน และตำรวจ สภ.สบเมย จะทำการสืบสวนขยายผลเพื่อหาผู้จัดหากระสุนปืนขนาดดังกล่าวและผู้รับผลประโยชน์จากขบวนการลักลอบจำหน่ายเครื่องกระสุนปืน (อาวุธสงคราม) หากพบพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือพบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของขบวนการดังกล่าว จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป