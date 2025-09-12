จับแล้ว หลานมือปืนฆ่าน้าตัวเอง หลังก่อเหตุย้อนกลับบ้าน ตร.คุมตัวสอบสวนดำเนินคดี
เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 12 กันยายน พ.ต.อ.โชคช่วง รัสมี ผกก.สส.บก.น.8 และ พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ ผดุงจันทร์ธนัย ผกก.สน.บุคคโล พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.8 และฝ่ายสืบสวน สน.บุคคโล ร่วมกันจับกุมนายชัชพร หรือ ตูน (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปีโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก ภายในซอยชุมชนวัดบางสะแกใน เขตจอมทอง กทม.
พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวนายชัชพรผู้ก่อเหตุทันที กระทั่งพบตัวย้อนกลับมาที่บ้านพัก จึงควบคุมตัวไว้ได้ จากการสอบถามนายชัชพร ให้การว่า เป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงน้าตัวเองจริง ส่วนอาวุธปืนขนาด 9 ม.ม.ที่ใช้ก่อเหตุได้นำไปโยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 5 จึงประสานกองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.)ตรวจหาเขม่าดินปืนผู้ต้องหาไว้เป็นหลักฐาน ส่วนรายละเอียดหรือมูลเหตุจูงใจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักสอบสวน สน.บุคคโล สอบปากคำเพิ่มเติม แจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่นฯ” ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป