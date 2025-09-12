เจ้าของธุรกิจเครียด ถูกโกงเงิน ยิงลูกชายดับ ปลิดชีพตัวเองตาม ภรรยาเล่า เคยเปรยว่าต้องตายยกครัว 

ชายเจ้าของธุรกิจเครียด ถูกโกงเงิน ยิงดับลูกชาย ปลิดชีพตัวเองตาม ภรรยาเล่า เคยเปรยว่าต้องตายยกครัว
เมื่อเวลา 21.20 น. วันที่ 11 กันยายน 2568 ร.ต.อ.สุนทร คัตตะพันธ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.โคกสลุง จ.ลพบุรี รับแจ้งพบศพชายมีบาดแผลถูกยิงเสียชีวิตภายในห้องพักรีสอร์ท ริมถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์ พฐ. ตำรวจฝ่ายสืบสวน และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
เมื่อไปถึงพบรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์จอดอยู่หน้าห้องพัก ส่วนภายในห้องพบศพชาย อายุ 52 ปี มีบาดแผลกระสุนปืนยิงเข้าขมับซ้าย 1 นัด มือซ้ายยังกำอาวุธปืนขนาด .38 ไว้แน่น คาดเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง บนโต๊ะกลางห้องมีกระป๋องเบียร์เปิดกินแล้ว 1 กระป๋อง นม 1กล่อง และกุญแจรถยนต์วางอยู่
พนักงานของรีสอร์ท ระบุ ช่วงเวลา 20.00 น.วันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ผู้ตายได้มาเปิดห้องพักจนครบกำหนดเวลาวันนี้ ตนมาเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงขานรับจึงต้องเรียกตำรวจสายตรวจมาเรียก ก่อนพบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
จากการตรวจสอบของตำรวจพบว่า ผู้เสียชีวิตใช้อาวุธปืนยิงลูกชาย อายุ 16 ปี เข้าที่ศีรษะ ขณะนอนหลับเสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โดยภรรยา ผู้ตายโทรแจ้งตำรวจ สภ.ท่าหลวง เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 10 ก.ย.2568
จากการสอบสวนภรรยา ระบุว่า ครอบครัวทำธุรกิจร้านขายส่งสินค้า ก่อนหน้านี้สามีเคยเปรยว่า เครียดถูกลูกน้องโกงเงิน อยากตาย แต่ถ้าตายจะต้องตายยกครัว ตนก็คอยให้กำลังใจ เวลาประมาณ 04.00 น. สามีตื่นนอนออกมานั่งหน้าร้าน แล้วเดินไปยิงลูกชายที่นอนหลับอยู่ในห้องที่ปลูกแยกอยู่ห่างจากบ้าน 100 เมตร คาดว่าเมื่อยิงลูกแล้ว ไม่เห็นตนซึ่งเข้าห้องน้ำพอดี จึงขับรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ออกจากบ้านพักไป
หลังเกิดเหตุตำรวจเร่งติดตามตัว เพราะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองเสียชีวิตอีกราย พร้อมให้ครอบครัวพยายามติดต่อให้มามอบตัว แต่ไม่มีใครติดต่อได้จนกระทั่งมาพบจบชีวิตตัวเองอยู่ที่รีสอร์ท ซึ่งจะได้เร่งสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวนำศพพ่อกับลูกประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป