รวบ 2 กรรมการ บริษัทไอทีดัง แสดงยอดขายเท็จ เลี่ยงเสียภาษี ทำรัฐเสียหายกว่า 79 ล้าน
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ.นำกำลังเข้าจับกุมนายสุวัฒน์ฯ อายุ 60 ปี และนายสายชล อายุ 53 ปี 2กรรมการบริษัท มีดี้ไทย ไอที จำกัด
หลังตรวจสอบพบว่า บริษัทมีพฤติกรรมฉ้อโกงและหลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยจับกุมนายสุวัฒน์ฯได้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก ย่านมีนบุรี ส่วนนายสายชลฯ จับกุมได้ที่หน้าบ้านพักย่านอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบพบว่า ตั้งแค่ปี 2559 ถึง 2560 บริษัท มีดี้ไทย ฯ มีรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือเข้าบัญชีธนาคารเป็นจำนวนมาก แต่กลับรายงานรายได้เพื่อเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง และไม่มีการออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้า ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากภาษีมากกว่า 79 ล้านบาท
ภายหลังเจ้าหน้าที่เรียกกรรมการทั้งสองคนเข้ามาให้ข้อมูล แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงและไม่ให้ความร่วมมือ รวมถึงมีเจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเข้าแจ้งความบก.ปอศ.
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานและขอศาลออกหมายจับ ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรโดยใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป