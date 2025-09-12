ดีเอสไอ ลุยต่อ คดีเขากระโดง ไม่หวั่นแม้เปลี่ยนขั้วรัฐบาล รอคำตอบกรมที่ดิน เอกสารรฟท.

ดีเอสไอ เดินหน้าสืบสวนคดีเขากระโดงไม่หวั่นแม้เปลี่ยนขั้วรัฐบาล อยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจาก รฟท. – กรมที่ดินหากได้รับคำตอบจากกรมที่ดิน อาจสรุปการรับเป็นคดีพิเศษได้
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 ก.ย. ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการสืบสวนเรื่องที่ดินเขากระโดง จ. บุรีรัมย์ ว่า สำหรับการสืบสวนคดีเขากระโดงซึ่งตนเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และที่ผ่านมาเราได้มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ที่ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้ว ซึ่งอยู่ในที่การรถไฟฯ จะทยอยส่งมอบพยานหลักฐานให้กับพนักงานสืบสวน จากนั้นเราจะได้มีการรวบรวมหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น เราก็ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ส่วนแผนที่ฯ ของดีเอสไอ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ หลังจากนี้ก็จะรอหลักฐานเอกสารแผนที่พิพาทจากการรถไฟฯ ซึ่งยังคงรออย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ เรายังได้ทำหนังสือขอข้อมูลที่กรมที่ดิน แต่ทางกรมที่ดินยังไม่ได้มีการตอบกลับมา หากทางกรมที่ดินมีการตอบกลับมาจึงจะสามารถตอบได้ว่าเราจะรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ ดังนั้น ตอนนี้จึงอยู่ระหว่างรอเอกสารพยานหลักฐานจากกรมที่ดิน และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวอีกว่า สำหรับการสอบปากคำพยาน เรายังคงเน้นไปที่เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ กรมที่ดิน ส่วนพยานบุคคลยังไม่มีเรียกมาสอบปากคำ เพราะตอนนี้การรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏในสารบบที่ดิน
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่เข้ามาในส่วนของกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะมีการเปลี่ยนคน จะมีผลต่อการสืบสวนหรือไม่นั้น
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวว่า กระบวนการทำคดีเขากระโดงเราทำไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ ที่มีการรถไฟกล่าวหา ก็จะต้องรวบรวมไปตามกฎหมาย และทำอย่างตรงไปตรงมา และยิ่งเราทำในรูปแบบของคณะพนักงานสืบสวน ก่อนที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนจากพยานหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดก่อน ตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมที่ดิน พร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีความกังวลจากการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล