ตร. ทลายแก๊งสวมบัตรปชช.เถื่อน จับ 10 คนรวด มี จนท.รัฐ เอี่ยวฟอกต่างด้าวเป็นคนไทย

อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตร.กองปราบ ทลายแก๊งสวมบัตรเถื่อน จับ 10 รายรวด พบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว ฟอกตัวต่างด้าวเป็นคนไทย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 กันยายน ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป.,พ.ต.ท.พงศกร ตันอารีย์ รองผกก.2 บก.ป. , พ.ต.ต.อดิศร อินทิยศ สว.กก.2 บก.ป. ร่วมกันแถลงข่าวทลายขบวนการสวมบัตรเถื่อนฟอกตัวเป็นไทย EP 2

พล.ต.ต.วิทยา กล่าว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเดือน เม.ย.68 บก.ป.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพตัวอย่างบัตรประชาชนในแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียของประเทศจีน (เสี่ยวหงษ์ชู – XHS) ว่ารับบริการจัดทำบัตรประชาชนไทยได้ จึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนพบการกระทำผิด และเมื่อวันที่ 23 ก.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ป. ได้ทำการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ทำการสวมบัตร และกลุ่มผู้ให้การรับรอง พร้อมทั้งตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลายรายการ

จากนั้นได้ทำการสืบสวนขยายผลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสวมบัตรประชาชนเพิ่มเติม
และได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ออกหมายจับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกลุ่มนายหน้า จำนวน 4 ราย และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย และขออนุมัติศาลออกหมายค้นเพื่อทำการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี และในวันที่ 11 ก.ย.68 ได้นำกำลังเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย และสามารถตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลายรายการ จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาและของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จนพบว่ามีกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม คือ

1. กลุ่มนายหน้า ทำหน้าที่ติดต่อพูดคุยและรับเงินค่าจ้างในการพาไปสวมบัตรประชาชน, จัดหารายการบุคคลที่จะถูกนำมาใช้ในการสวมบัตร, ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่รัฐ ได้เเก่ 1. นายสุรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 56 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคีดทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 39/2568 และ 50/2568ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม บริเวณกุฏิวัดวิมุตยาราม 97 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
2. น.ส.นิภาพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 36/2568 ลง 2 ก.ย.68สถานที่จับกุม จุดตรวจแม่ท้อ หมู่ที่ 4 ถนน ตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
3. นายพนธกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 37/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม จุดตรวจแม่ท้อ หมู่ที่ 4 ถนนสาย ตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
4. นายวิทยา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 38/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม บริเวณหน้าบ้านไม่มีเลขที่ ในสวนลำไย ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

มีความผิดในข้อหา “ร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วมกันให้ยื่นคำขอมีบัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทย ด้วยการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน, ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการฯ, ร่วมกัน ทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบฯ”

2. กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ทำหน้าที่รับย้ายทะเบียนบ้าน, จัดทำเอกสารราชการ เพื่อใช้ประกอบขั้นตอนการออกบัตรประชาชนอันเป็นเท็จ ได้เเก่ 5. น.ส.ชนิดาภา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 40/2568 และ 47/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม หมู่ 2 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
6. น.ส.พีรญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 48/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม ซ.รังสิต-นครนายก 65 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7. นายธนัช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 42/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม บริเวณลานอาคารจอดรถชั้น 7 สำนักงานเทศบาลย่านรังสิต  ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
8. นายธนวัธร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 49/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม ซ.รังสิต – ปทุมธานี 5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
9. น.ส.กรลภัทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 43/2568 ลง 2 ก.ย.68สถานที่จับกุม ริมถนนสาธารณะ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 15 ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
10. น.ส.ชลธิชา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 41/2568 ลง 2 ก.ย.68

มีความผิดในข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นฯ ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม, เป็นเจ้าพนักงานออกบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันสนับสนุน บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำขอมีบัตร ด้วยการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่, เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด, ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฯ”

จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพ บางส่วนให้การปฏิเสธ

ด้านพ.ต.ต.อดิศร กล่าวอีกว่า นายหน้าของขบวนการนี้บางรายเริ่มต้นรู้จักกับเจ้าหน้าที่รัฐจากความสัมพันธ์ส่วนตัว จากนั้นก็หาชาวต่างด้าวเข้ามาทำบัตรปลอมสวมบัตรคนตายที่ไม่ได้แจ้งตาย โดยจะหาบุคลิก รูปลักษณ์หน้าตา และช่วงอายุที่ใกล้เคียงกับคนตาย โดยคิดค่าทำขึ้นอยู่เฉพาะรายแล้วแต่ความยากง่าย เริ่มต้นหลักแสนต่อบัตร

จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ขบวนการดังกล่าว ทำมาตั้งแต่ปี 67-68 และสวมบัตรให้ต่างด้าวประมาณกว่า 10 ราย แต่เชื่อว่าจากพฤติการณ์น่าจะทำมานานกว่านั้น อย่างไรก็ตามจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลถึงขบวนการนี้ ซึ่งตอนนี้สามารถจับกุมขบวนการดังกล่าวได้ถึง 70% แล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้ก็ต้องขยายผลในทุกมิติรวมถึงจำนวนเงินหมุนเวียนของขบวนการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้สำหรับต่างด้าวที่สวมบัตรเถื่อนก็จะถูกดำเนินคดีอาญาของไทย และทำการส่งตัวกลับไปที่ประเทศของต่างด้าวคนนั้นๆต่อไป

ทั้งนี้ขอฝากเตือนเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงประชาชนที่จะกระทำความผิด ทางเราจะใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด ดังนั้นจึงอยากเน้นย้ำว่า รายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดไม่คุ้มกับที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี