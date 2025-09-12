ตร. ทลายแก๊งสวมบัตรปชช.เถื่อน จับ 10 คนรวด มี จนท.รัฐ เอี่ยวฟอกต่างด้าวเป็นคนไทย

ตร.กองปราบ ทลายแก๊งสวมบัตรเถื่อน จับ 10 รายรวด พบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว ฟอกตัวต่างด้าวเป็นคนไทย
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 กันยายน ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป.,พ.ต.ท.พงศกร ตันอารีย์ รองผกก.2 บก.ป. , พ.ต.ต.อดิศร อินทิยศ สว.กก.2 บก.ป. ร่วมกันแถลงข่าวทลายขบวนการสวมบัตรเถื่อนฟอกตัวเป็นไทย EP 2
พล.ต.ต.วิทยา กล่าว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเดือน เม.ย.68 บก.ป.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพตัวอย่างบัตรประชาชนในแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียของประเทศจีน (เสี่ยวหงษ์ชู – XHS) ว่ารับบริการจัดทำบัตรประชาชนไทยได้ จึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนพบการกระทำผิด และเมื่อวันที่ 23 ก.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ป. ได้ทำการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ทำการสวมบัตร และกลุ่มผู้ให้การรับรอง พร้อมทั้งตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลายรายการ
จากนั้นได้ทำการสืบสวนขยายผลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสวมบัตรประชาชนเพิ่มเติม
และได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ออกหมายจับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกลุ่มนายหน้า จำนวน 4 ราย และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย และขออนุมัติศาลออกหมายค้นเพื่อทำการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี และในวันที่ 11 ก.ย.68 ได้นำกำลังเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย และสามารถตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลายรายการ จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาและของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จนพบว่ามีกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม คือ
1. กลุ่มนายหน้า ทำหน้าที่ติดต่อพูดคุยและรับเงินค่าจ้างในการพาไปสวมบัตรประชาชน, จัดหารายการบุคคลที่จะถูกนำมาใช้ในการสวมบัตร, ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่รัฐ ได้เเก่ 1. นายสุรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 56 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคีดทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 39/2568 และ 50/2568ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม บริเวณกุฏิวัดวิมุตยาราม 97 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
2. น.ส.นิภาพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 36/2568 ลง 2 ก.ย.68สถานที่จับกุม จุดตรวจแม่ท้อ หมู่ที่ 4 ถนน ตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
3. นายพนธกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 37/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม จุดตรวจแม่ท้อ หมู่ที่ 4 ถนนสาย ตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
4. นายวิทยา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 38/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม บริเวณหน้าบ้านไม่มีเลขที่ ในสวนลำไย ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
มีความผิดในข้อหา “ร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วมกันให้ยื่นคำขอมีบัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทย ด้วยการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน, ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการฯ, ร่วมกัน ทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบฯ”
2. กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ทำหน้าที่รับย้ายทะเบียนบ้าน, จัดทำเอกสารราชการ เพื่อใช้ประกอบขั้นตอนการออกบัตรประชาชนอันเป็นเท็จ ได้เเก่ 5. น.ส.ชนิดาภา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 40/2568 และ 47/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม หมู่ 2 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
6. น.ส.พีรญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 48/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม ซ.รังสิต-นครนายก 65 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7. นายธนัช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 42/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม บริเวณลานอาคารจอดรถชั้น 7 สำนักงานเทศบาลย่านรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
8. นายธนวัธร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปีตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 49/2568 ลง 2 ก.ย.68 สถานที่จับกุม ซ.รังสิต – ปทุมธานี 5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
9. น.ส.กรลภัทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 43/2568 ลง 2 ก.ย.68สถานที่จับกุม ริมถนนสาธารณะ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 15 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
10. น.ส.ชลธิชา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 41/2568 ลง 2 ก.ย.68
มีความผิดในข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นฯ ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม, เป็นเจ้าพนักงานออกบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันสนับสนุน บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำขอมีบัตร ด้วยการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่, เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด, ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฯ”
จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพ บางส่วนให้การปฏิเสธ
ด้านพ.ต.ต.อดิศร กล่าวอีกว่า นายหน้าของขบวนการนี้บางรายเริ่มต้นรู้จักกับเจ้าหน้าที่รัฐจากความสัมพันธ์ส่วนตัว จากนั้นก็หาชาวต่างด้าวเข้ามาทำบัตรปลอมสวมบัตรคนตายที่ไม่ได้แจ้งตาย โดยจะหาบุคลิก รูปลักษณ์หน้าตา และช่วงอายุที่ใกล้เคียงกับคนตาย โดยคิดค่าทำขึ้นอยู่เฉพาะรายแล้วแต่ความยากง่าย เริ่มต้นหลักแสนต่อบัตร
จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ขบวนการดังกล่าว ทำมาตั้งแต่ปี 67-68 และสวมบัตรให้ต่างด้าวประมาณกว่า 10 ราย แต่เชื่อว่าจากพฤติการณ์น่าจะทำมานานกว่านั้น อย่างไรก็ตามจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลถึงขบวนการนี้ ซึ่งตอนนี้สามารถจับกุมขบวนการดังกล่าวได้ถึง 70% แล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้ก็ต้องขยายผลในทุกมิติรวมถึงจำนวนเงินหมุนเวียนของขบวนการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้สำหรับต่างด้าวที่สวมบัตรเถื่อนก็จะถูกดำเนินคดีอาญาของไทย และทำการส่งตัวกลับไปที่ประเทศของต่างด้าวคนนั้นๆต่อไป
ทั้งนี้ขอฝากเตือนเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงประชาชนที่จะกระทำความผิด ทางเราจะใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด ดังนั้นจึงอยากเน้นย้ำว่า รายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดไม่คุ้มกับที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี