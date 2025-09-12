อดีตผู้ประกาศข่าว ร้องปคบ.เอาผิดหมอกระเป๋า คลินิกที่บุรีรัมย์ ส่อใช้ยาเถื่อนฉีดหน้า อักเสบเป็นก้อนตุ่มไต

อดีตผู้ประกาศข่าว ร้อง บก.ปคบ. ถูกคลินิกแอบอ้างหมอฉีดยาเถื่อน ทำหน้าพัง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 กันยายน ที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง น.ส.จันทร์ปรียา ไชยวาลย์ อดีตผู้ประกาศข่าวจากสถานีข่าวชื่อดัง เดินทางมาร้องเรียนต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) หลังตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่แอบอ้างเป็น แพทย์ โดยเข้ารับการฉีดวิตามินบำรุงผิวหน้าที่คลินิกแห่งหนึ่ง ใน จ.บุรีรัมย์ แต่กลับพบว่า “ผู้ทำการฉีดไม่ใช่แพทย์ที่มีใบอนุญาตจริง” อีกทั้งใบหน้ายังเสียหายจากสารที่ฉีดอีกด้วย
น.ส.จันทร์ปรียาเล่าว่า เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มี.ค.68 หลังจากที่ตนได้เห็นโฆษณาของคลินิกเเห่งหนึ่ง ใน จ.บุรีรัมย์ ผ่านสื่อโซเชียล จึงสนใจคอร์สทำเลเซอร์รักแร้ จากนั้นมีการนำเสนอคอร์สทำใบหน้าให้ด้วยจึงสนใจ เพราะเห็นว่าโปรโมชั่นมีราคาเหมาะสม จึงได้ตัดสินใจซื้อคอร์สไว้ โดยก่อนเข้ารับบริการตนได้รับคำแนะนำจากพนักงานของคลินิกว่ามีบริการในการฉีดยาบำรุงผิวหน้ากับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงตัดสินใจในการใช้บริการ แต่พอฉีดจริงกลับพบว่าไม่ใช่นายแพทย์ตามที่ได้มีการโฆษณาไว้
ภายหลังจากการฉีดได้เกิดอาการผิดปกติบริเวณใบหน้า เป็นก้อนตุ่มไต จนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ ซึ่งวินิจฉัยว่าเกิดจากการอักเสบของการฉีดยาดังกล่าวเข้าร่างกาย เมื่อทำการตรวจสอบภายหลังพบว่าได้มีการแอบอ้างชื่อแพทย์จริง โดยที่แพทย์ท่านนั้นไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวสารที่ใช้ฉีดอาจไม่ได้มีการจดทะเบียน อย.อย่างถูกต้อง ไม่สามารถนำมาใช้ฉีดเข้าร่างกายได้ เข้าข่ายเป็นยาเถื่อน
น.ส.จันทร์ปรียากล่าวว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ แล้วนับตั้งแต่เกิดเรื่อง กระทั่งวันนี้จึงต้องขอเข้าร้องต่อ บก.ปคบ. และร้องเรียนต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) รวมทั้งแพทยสภาในลำดับต่อไป เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องทั้งทางอาญาและทางแพ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้บริโภครายอื่น
“ดิฉันไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก กรณีดังกล่าวถือเป็นภัยสังคมอันตรายร้ายแรงที่อาจทำให้ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมอตัวจริงอาจตกเป็นเหยื่อของคนที่แอบอ้าง อันจะเกิดความเสียหายกระทบต่อสังคมในวงกว้างเป็นอย่างมาก พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทำของผู้แอบอ้างเป็นแพทย์” น.ส.จันทร์ปรียากล่าว