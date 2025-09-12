อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

กรมบังคับคดี ลดค่าธรรมเนียมบังคับคดี ลดภาระให้ประชาชน บังคับใช้ 10 ก.ย.68 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 12 กันยายน  นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เสนอแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2568 ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนในการดำเนินคดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้มากขึ้น อันเป็นการช่วยลดปริมาณการบังคับคดี

บัดนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2568 ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมขายทอดตลาด หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด เดิมเรียกเก็บร้อยละ 3 ของจำนวนเงินที่ขายหรือจำหน่าย แก้ไขเป็น ร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ขายหรือจำหน่าย
2. จ่ายเงินที่ยึดหรืออายัดแก่เจ้าหนี้ เดิมเรียกเก็บร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัด แก้ไขเป็น ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัด
3. เมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่าย เดิมเรียกเก็บร้อยละ 2 ของราคาทรัพย์สินที่ยึดแก้ไขเป็น ไม่เรียกเก็บ
4. เมื่อยึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ไม่มีการขายหรือจำหน่าย เดิมเรียกเก็บร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัด หรือราคาทรัพย์สินที่อายัด แก้ไขเป็น ไม่เรียกเก็บ
5. ขายโดยวิธีประมูลระหว่างคู่ความ เดิมเรียกเก็บร้อยละ 2 ของราคาประมูลสูงสุด แก้ไขเป็นร้อยละ 1 ของราคาประมูลสูงสุด

 

