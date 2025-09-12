บิ๊กเต่า ลุยสอบ ไวยาวัจกร-กก.วัดบางคลาน ส่อเอี่ยวทุจริตเงินวัด พบแอบซุกเอกสารการเงินวัดไว้ที่บ้าน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจสอบวัดบางคลาน จ.พิจิตร ว่า จากการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ พบว่ามีการทุจริตเงินวัดรวม 30 ล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังพบการค้าขายวัตถุมงคลที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวัด โดยมีการนำเงินที่ได้ไปฝากในบัญชีบุคคลอื่นแทนบัญชีวัด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตำรวจยังได้เรียกสอบไวยาวัจกรและกรรมการวัดหลายคน ซึ่งมีการนำเอกสารค่าใช้จ่ายและข้อมูลทางการเงินเก็บไว้ที่บ้านพักส่วนตัวมาตรวจสอบว่ามีความผิดตามกฎหมายหรือไม่
สำหรับการแก้ปัญหาการบริหารวัด พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กล่าวว่า มีการพูดคุยและประชุมร่วมกันเป็นคณะใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 18 ฝ่าย และตำรวจภูธรจังหวัด โดยมีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเก่า มาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส เพื่อสร้างความเป็นกลางและความสมานฉันท์ระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์ในการปกครองวัด
“ทั้งนี้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสอบเส้นทางเงิน การสอบปากคำพยาน และการรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นและสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน” รอง ผบช.ก. กล่าวทิ้งท้าย