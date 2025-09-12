อดีตอธิการบดี ม.ดัง โดนแก๊งคอลฯ ตุ๋นลงทุน ผ่านเพจโซเชียล สูญเงินกว่า 40 ล้าน

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยดัง เหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์หลอกร่วมลงทุน สูญเงินเกือบ 40 ล้านบาท โดยที่เหยื่อไม่รู้ตัว ก่อนที่วอร์รูม ศูนย์ปราบแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ จะพบการโอนเงินที่ผิดปกติจึงรีบอายัด ก่อนแจ้งเหยื่อ
จากกรณีนี้ ทางเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ว่า “สุดเลว!! แก๊งคอลเซนเตอร์โบรกเกอร์เถื่อน
เพียงวันเดียวได้เงินจากการหลอกเหยื่อสูญเงิน รวม 45 ล้าน เหยื่อคนแรกอดีตอธิการบดี โดนกว่า 38 ล้าน เหยื่อคนที่สอง โดน 6 ล้าน พื้นที่สน.บางซื่อ และ สน.หัวหมาก” ก่อนที่จะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “หลอกลงทุนสูญเงิน 45 ล้านบาท!! อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดัง วัย 85 ปี ตกเป็นเหยื่อโบรกเกอร์เถื่อน จะเข้าแจ้งความที่ สน.บางซื่อ “บิ๊กหวาน” อาจเดินทางมาสอบถามผู้เสียหายด้วยตนเอง”
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทีมข่าวสดออนไลน์ ลงพื้นที่มายัง สน. บางซื่อ และพบว่า ช่วงเวลาประมาณ 11.45น. ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นอดีตอธิการบดี ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ได้นำเอกสารเข้ามาให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ โดยขอความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวในการไม่ให้สัมภาษณ์ ก่อนจะขึ้นไปให้ข้อมูลที่ชั้น 2 ของสถานีตำรวจ
ต่อมา พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะรักษาราชการแทน ผบก.น.2 ได้เดินทางมาสอบปากคำผู้เสียหาย พร้อมกับ พลตำรวจตรี โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ทางด้าน พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า ในกรณีของอดีตอธิการบดีรายนี้ ถูกหลอกในลักษณะของการให้ร่วมลงทุน จากเพจ ๆ หนึ่งและจะได้ผลตอบแทนสูง ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายเกือบ 40 ล้านบาท โดยผู้เสียหายไม่รู้ว่าถูกหลอก ซึ่งวอร์รูมของศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ศกค.) ที่ได้ร่วมกับพนักงานสถาบันการเงิน ได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหว แล้วพบว่ามีเส้นเงินจากบัญชีของผู้เสียหายวิ่งเข้าไปยังบัญชีอื่นอย่างผิดปกติ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการอายัดไว้ได้ทัน โดยที่เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกหลอก ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปที่ผู้เสียหาย เพื่อแจ้งให้ทราบว่ากำลังถูกมิจฉาชีพหลอกอยู่
ส่วนจำนวนเงินที่อายัดเงินไว้ได้เท่านั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังบัญชีม้า ก่อนที่จะมีการไปแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล และกดเป็นเงินสด