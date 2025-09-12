ชุดปฏิบัติการจนท.อีโอดี ขยายผล บุกค้นป่าละเมาะ ล่าตัวกลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้ พบอาวุธเพียบ

ชุดปฏิบัติการจนท.อีโอดี ขยายผลบุกค้นป่าละเมาะ อ.ระแงะ ล่าตัวกลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้ พบอาวุธเพียบ
จากกรณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่บ้านห้วยเต่า หมู่ 7 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้หลบซ่อนตัวอยู่
ทั้งนี้ ระหว่างการเข้าตรวจค้นได้เกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่ตึงเครียด เจ้าหน้าที่จึงเร่งใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนร้ายหลบหนีออกไปได้
วันที่ 12 กันยายน พนักงานสอบสวน สภ.ระแงะ, เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน, เจ้าหน้าที่ชุดหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด หรือ EOD และเจ้าหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้อง เข้าทำการตรวจค้นพื้นที่เพิ่มเติมที่ป่าละเมาะ บ้านฆลูโฆ (บ้านย่อยบ้านลาแป) ม.2 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สามารถตรวจยึดวัตถุพยานเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1.) กระสุนปืน ขนาด 7.62 จำนวนหนึ่ง
2.) กระสุนปืน ขนาด 5.56 จำนวนหนึ่ง
3.) ระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 1 ลูก
4.) ซองกระสุนปืน ขนาด 5.56 จำนวน 5 อัน
5.) ชิ้นส่วนสายส่งกระสุนปืน จำนวนหนึ่ง
6.) เข็มขัดสนาม จำนวน 1 เส้น
7.) สายสะพายปืนสีดำ จำนวน 1 เส้น
8.) ฝาถังพลาสติกสีฟ้า จำนวน 1 ชิ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวน เพิ่มเติม จากส่วนที่เกี่ยวข้อง