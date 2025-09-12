คิกออฟ ‘รองผบก.-สว.’ คลอดคำสั่ง 10 พ.ย. ผบช.สกพ.แจ้งผบช.ทำบัญชีผู้เหมาะสม-จับคู่สับเปลี่ยน

คิกออฟ ‘รอง ผบก.-สว.’ คลอดคำสั่ง 10 พ.ย. ผบช.สกพ.แจ้ง ผบช.ทำบัญชีผู้เหมาะสม-จับคู่สับเปลี่ยน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการ (ผบช.) และจเรตำรวจ และผู้บังคับการ (ผบก.) ในสังกัด สำนักงาน ผบ.ตร. เรื่อง การแต่งตั้งระดับรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ลงมาถึง สารวัตร (สว.) ประจำปี 2568 จะต้องดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ ออกคำสั่งแต่งตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ 10 พฤศจิกายน ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการตั้งแต่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2568
ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้ง “รอง ผบก.ลงมาถึง สว.” ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตร.จึงสั่งการให้หน่วยและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้
1.การจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราราชการที่ช่วยราชการขาดจากต้นสังกัด หรือนอกสังกัด ตร. หรือรักษาราชการแทนขาดจากต้นสังกัด ตามนัยข้อ 38 แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567 กำชับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในหน่วยหรือหน่วยงาน ที่ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการขาดจากต้นสังกัด หรือรักษาราชการแทนโดยขาดจากต้นสังกัด ให้ส่งผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดชั้นต้นของข้าราชการตำรวจผู้นั้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับข้าราชการตำรวจที่ไปช่วยราชการนอกสังกัด ตร. ให้หน่วยต้นสังกัดของข้าราชการ ตำรวจผู้นั้น ประสานไปยังส่วนราชการที่ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการ เพื่อจัดส่งผลการปฏิบัติงาน มาประกอบการพิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงสูงขึ้น
2.มอบหมายให้ ผบช.สกพ.เป็นผู้ประสานทำความตกลงแทน ผบ.ตร. กรณีการทำความตกลงกัน ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาระหว่าง สง.ผบ.ตร. กับ บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ตามนัยข้อ 46 แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567
3.หน่วยที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.จัดทำลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมาถึง รอง สว. ในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้วประกาศให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2.กรณีที่ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ที่ประสงค์จะขอรับการแต่งตั้ง สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567ข้อ43เพื่อให้มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1 ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ที่สมัครใจขอรับการแต่งตั้ง ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยอื่น แต่ไม่สามารถหาคู่สับเปลี่ยนได้ หรือหน่วยต้นสังกัดต้องการกำลังพลสับเปลี่ยน ทดแทนในคราวเดียวกัน แต่ไม่สามารถหากำลังพลสับเปลี่ยนได้ ให้ข้าราชการตำรวจหรือหน่วยต้นสังกัด จัดส่งบันทึกสมัครใจหรือคำร้องขอรับการแต่งตั้งตั้งตามรูปแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ไปยัง ตร. (ผ่าน สกพ.) ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส ทั้งนี้ คำร้องขอรับการแต่งตั้งตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการ ตำรวจ พ.ศ.2567 ข้อ 43เป็นเพียงข้อมูลความสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ และมิได้มีผลผูกพันให้ต้องดำเนินการตามคำร้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ จะต้องยึดถือประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นสำคัญ โดยไม่กระทบต่อสถานภาพกำลังพลของหน่วย
2.2.ข้าราชการตำรวจที่ยื่นคำร้องขอรับการแต่งตั้งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยจับคู่ย้ายแล้วประสงค์เปลี่ยนแปลงคู่ย้ายของตน ให้ข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว จัดทำบันทึก แจ้งความประสงค์ยกเลิกคำร้องขอรับการแต่งตั้งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยจับคู่ย้ายเดิม แล้วจัดส่งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
4. หน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการ ดังนี้
4.1 มอบหมายให้ สกพ. จัดทำลำดับอาวุโสและการประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการ ตำรวจระดับ ผกก. ลงมาถึง รอง สว. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หากข้าราชการตำรวจรายใดตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลในการจัดทำลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง ให้ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดรวบรวม แล้วส่งมายัง สกพ. เพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารมาทบทวน ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศสำดับอาวุโส
4.2 กรณีข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่ประสงค์ จะขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2537 ข้อ 43 เพื่อให้มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
4.2.1 ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาในสังกัด สง.ผบ.ตร.ที่ประสงค์จะร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตำแหน่งเท่าเดิมภายในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือประสงค์ จะร้องขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในหน่วยอื่น ให้ยื่นคำร้องขอรับการแต่งตั้งตั้งตามรูปแบบที่แบมาพร้อม หนังสือฉบับนี้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร.พิจารณาคำร้อง ขอรับการแต่งตั้งพร้อมมีความเห็น เสนอมายัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 3. วันนับแต่วันประกาศอาวุโส
ทั้งนี้ คำร้องขอรับการแต่งตั้งตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งตั้งข้าชการ ตำรวจ พ.ศ.2567 ข้อ 43เป็นเพียงข้อมูลความสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ และมิได้มีผลผูกพันให้ต้องดำเนินการตามคำร้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ จะต้องยึดถือประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ โดยไม่กระทบต่อสถานภาพกำลังพลของหน่วย
4.2.2 ข้าราชการตำรวจที่ยื่นคำร้องขอรับการแต่งตั้งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยจับคู่ย้ายแล้วประสงค์เปลี่ยนแปลงคู่ย้ายของตน ให้ข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว จัดทำบันทึก แจ้งความประสงค์ยกเลิกคำร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยจับคู่ย้ายเดิม แล้วจัดส่งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
4.3 แจ้งข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมาถึง รอง สว. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสังกัด จัดเตรียมผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผลงานดีเด่น ที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบในด้านต่างๆ ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามที่ ตร.กำหนด สำหรับวับวันเวลา และวิธีการ จัดส่งผลการปฏิบัติงานจะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบในภายหลัง เพื่อดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา