ตำรวจตามจับ แบงค์ แก๊งอุ้มฆ่าการ์ด หลังหลบหนีนาน 2 ปี จนมุมคาดอนโดแฟน เคยมีประวัติฆ่าผู้อื่น

ตำรวจตามจับ แบงค์ แก๊งอุ้มฆ่าการ์ด หลังหลบหนีนาน 2 ปี จนมุมคาดอนโดแฟน พบเคยมีประวัติฆ่าผู้อื่น
จากกรณี ตำรวจ บก.จร.จับกุม 5 คนร้าย หลังบุกอุ้มขู่ฆ่าชายวัย 40 ปี ขณะตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์หน้าห้าง ย่านมีนบุรี ตรวจค้นภายในรถพบปืน 6 กระบอก และเครื่องกระสุน 107 นัด
ล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.สส.บก.น.3 ได้เฝ้าติดตามคดีนี้มานาน เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์และโหดเหี้ยม จึงได้ติดตามไล่ล่าผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี จนกระทั่งเฝ้าติดตามจนพบตัว นายพิรุณ หรือแบงค์ ตามหมายศาลอาญามีนบุรี อนุมัติหมายจับที่ 1.661/2556 ลง 28 มิ.ย.66
ในข้อหา ร่วมกันพยามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจ ต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปหรือได้กระทำเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจทำถอนทำให้เสียหายหรือทำลายเอกสารสิทธิ์อย่างใด ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและต้องโจร
ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้หลบซ่อนตัวอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้ต้องหาได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่กับแฟนสาว เจ้าหน้าที่จึงได้เฝ้าสังเกตการก่อนที่ผู้ต้องหาจะเดินลงมาจากคอนโดดังกล่าว เจ้าหน้าจึงได้เข้าแสดงตัวและทำการจับกุมตัวพร้อมหมายศาล
จากการสอบถาม นายพิรุณ หรือแบงค์ ให้การรับสารภาพว่า เป็นบุคคลตามหมายจับจริง และเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาที่อุ้ม นายอุเทน อายุ 40 ปี (ผู้เสียหาย) ที่โดนกลุ่มของตนอุ้มจับตัวมาเพื่อจะพาไปฆ่าในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด กก.สส.บก.น.3 ได้ทำการสอบสวนและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี เพื่อดำเนินคดีต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า นายพิรุณ หรือแบงค์ เคยมีประวัติคดีฆ่าผู้อื่น เมื่อปี 57 ในพื้นที่ สภ.ธัญบุรี ขณะที่ไปกับกลุ่มพวกอีก 5 คน ไล่ยิงกันใส่รถผู้เสียหายเมื่อวันที่ 25 พ.ค.57 บริเวณไฟแดงคลอง 7 ถนนรังสิต- นครนายก ต.ผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี