อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตร.บุกรวบ เอิร์น ตระเวนลักทรัพย์นับไม่ถ้วน ไม่เว้นแม้เงินทำบุญบนต้นกฐิน พบเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้ง

วันที่ 12 ก.ย. พ.ต.อ.สนธยา ศรีเพ็ชร์ รรท.ผกก.สน.ดอนเมือง สั่งการให้ พ.ต.ท.วรภัทร์ วรรณธรรม รรท.รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง พ.ต.ต.ชยพัทธ์ หีบทอง สว.สส.สน.ดอนเมือง ร.ต.อ.โชคชัย พิณะเวศน์ ร.ต.ต.ธีระศักดิ์ รักษา รอง สว.สส.สน.ดอนเมือง กำลังฝ่ายสืบสวน และชุดปฏิบัติการพิเศษ สน.ดอนเมือง นำหมายค้นศาลอาญาเข้าค้นบ้านหลังหนึ่งในซอยสรงประภา 2 แยก 6 (หลังตลาดฝั่งโขง) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จับกุมตัวนายตะวัน หรือเอิร์น ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ จ.5244/2568 ลงวันที่ 8 กันยายน 2568 ในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อหลบหนีการจับกุม พร้อมของกลางไอซ์จำนวน 2 ถุงเล็ก น้ำหนักรวมถุงประมาณ 0.89 กรัม อุปกรณ์การเสพ โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายที่ก่อเหตุมาเมื่อวันที่ 8 ก.ย.(ที่ผ่านมา) จำนวน 1 เครื่อง ก่อนควบคุมตัวสอบสวนที่ สน.ดอนเมือง

การเข้าค้นและจับกุมนายตะวัน ครั้งนี้ สืบเนื่องจากช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งมีคนร้ายตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่สน.ดอนเมือง และรอยต่อ จ.ปทุมธานี หลายครั้ง โดยคนร้ายจะแต่งกายคล้ายวินรับจ้างบ้าง เป็นไรเดอร์บ้าง ซึ่งคนร้ายรายนี้จะเน้นก่อเหตุเฉพาะในเวลากลางคืน โดยไม่เลือกสถานที่ก่อเหตุ ซึ่งทรัพย์สินที่ได้ไปมีตั้งแต่เครื่องดื่มชูกำลัง ของกิน หม้อทอดไฟฟ้า มือถือ เงินสด และอื่นๆ ที่หยิบฉวยได้ ไม่เว้นแม้แต่เงินทำบุญที่อยู่บนต้นกฐิน สร้างความเดือดร้อนจนเป็นวงกว้าง

ซึ่งคนร้ายรายนี้ฝ่ายสืบสวน สน.ดอนเมือง ได้ทำการสืบสวนเพื่อติดตามตัวมาโดยตลอด จนกระทั่งทราบว่าคนร้ายรายนี้คือนายตะวัน มีที่พักในซอยสรงประภา 2 แยก 6 จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับ และขอหมายค้น ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมได้ขณะกำลังเสพยาไอซ์ในห้องพัก

เบื้องต้นนายตะวัน ยอมรับว่าได้ก่อเหตุลักมือถือของกลาง มาจากร้านของผู้เสียหายย่านวัดนาวงเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมาจริง และยังยอมรับอีกว่าได้เข้าไปก่อเหตุลักน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง จากร้านค้าใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งริมถนนสรงประภา มาแล้วถึง 3 ครั้ง ส่วนของที่ได้มานำแจกจ่ายให้เพื่อน

จากการตรวจสอบประวัติ พบเคยถูกจับคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดปี 64 ถูกสน.ดอนเมือง จับหลังก่อเหตุเข้าไปลักทรัพย์ในร้านเสริมสวย ซึ่งหลังพ้นโทษออกมาช่วงต้นปี 68 ก็กลับมาตระเวนก่อเหตุอีกครั้ง อย่างไรก็ตามจากแนวทางการสืบสวนพบว่าก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์หากผู้เสียหายรายใดคิดว่าจะถูกคนร้ายรายนี้เข้าไปก่อเหตุ สามารถมาชี้ตัวได้ที่ สน.ดอนเมือง

