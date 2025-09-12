หนุ่มวัย 21 ถูกจับได้ แอบถ่ายใต้กระโปรง กลัวสติแตกพลัดตกชั้น 4 ห้างดังนนทบุรี อาการโคม่า

สุดช็อกกลางห้างดังนนทบุรี หนุ่มวัย 21 ถูกจับได้คาหนังคาเขา แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว กลัวจนสติแทบแตก ก่อนตกจากชั้น 4 ลงมาชั้น อาการโคม่า
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเหตุมีชายพลัดตกจากชั้น 4 ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของห้างได้เข้าช่วยเหลือพยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต เนื่องจากชายคนดังกล่าวนอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพแน่นิ่ง ข้อเท้าด้านขวาหักผิดรูป ก่อนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเข้ากั้นพื้นที่และกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุ
ทราบชื่อชายคนดังกล่าว คือ นายปุณณภพ (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ซึ่งอยู่ในอาการสาหัส หลังจากร่วงตกจากชั้น 4 ลงมาที่ชั้น 1 ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
พยานในที่เกิดเหตุรายหนึ่งเปิดเผยว่า ชายคนดังกล่าวถูกจับได้ว่าแอบตามถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งผู้เสียหายได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ จน รปภ.เข้ามาช่วยและกำลังจะขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ แต่จู่ๆ ชายคนก่อเหตุก็ตัดสินใจกระโดดจากชั้น 4 ลงมาทันที ท่ามกลางความตกตะลึงของหญิงสาวผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งผู้คนที่เดินอยู่บริเวณลานอาหารชั้น 1
ด้าน พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ เปิดเผยว่า ตำรวจสายตรวจ สภ.บางใหญ่ รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากหญิงรายหนึ่ง ซึ่งถูกผู้ก่อเหตุใช้ไอแพดเดินตามแอบถ่ายใต้กระโปรงบริเวณบันไดเลื่อนชั้น 4 จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับหญิงสาวผู้เสียหายขอตรวจสอบไอแพดจากผู้ก่อเหตุ ทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจกลัว ก่อนจะโยนกระเป๋าสะพายสีดำและไอแพดทิ้ง จากนั้นจึงได้กระโดดจากชั้น 4 ลงมาที่ชั้น 1 จนทำให้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัส ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์