รวบแก๊งอินฟลูสายลงทุน ตั้งขบวนการปั่นหุ้น หนีกบดานรีสอร์ทหรูหัวหิน
วันที่ 13 กันยายน พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ประภาส วังงาม สว.กก.3 บก.ปอศ.เข้าจับกุม นายอนุพนธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ข้อหา “ร่วมกันสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และ ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล”ได้ที่ บริเวณลานจอดรถของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบอินฟลูเอนเซอร์สายนักลงทุนชื่อดังรายหนึ่ง ร่วมกับพวกตั้งขบวนการปั่นหุ้นบริษัทฟิลเตอร์ วิชั่น (จำกัด) มหาชน (FVC) ด้วยการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ผ่านการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจนักลงทุนรายย่อยให้เข้ามาติดกับดัก สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนและระบบตลาดทุน รวมมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท
ภายหลังมีการตรวจสอบพบ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด กระทั่งสืบทราบว่า นายอนุพนธ์ ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ ได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนจะตามจับกุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
สอบสวน นายอนุพนธ์ ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป พร้อมเร่งขยายผลไล่ล่าตามจับอินฟลูเอนเซอร์นักลงทุนชื่อดัง ที่เป็นหัวหน้าขบวนการ มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วต่อไป