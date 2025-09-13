บุกรวบ 2 โจ๋ ขับเก๋งไล่ยิงเด็ก 15 เจ็บสาหัส แถมยังโพสต์เย้ย
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก รวมอาชีวะ เผยแพร่เรื่องราว โจ๋ทรงช่างไล่ยิงวัยรุ่นอย่างอุกอาจกลางถนน โดยระบุข้อความว่า “เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา กลุ่มวัยรุ่นทรงช่าง ได้ขับรถไล่ยิงกันสนั่น เหตุเกิดแถวตลาดอินดี้ดาวคะนอง ได้รับบาดเจ็บ 1 รายสาหัสโดนเข่า อีกคนโดนยิงเข้าลำคอ ฝากเจ้าหน้าที่ติดตามเคสนี้ด้วยครับ แชร์ช่วยกันครับ คนร้ายยิงเอาไปลงสตอรี่ไอจีโชว์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น” นั้น
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 13 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8,พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.ดุสิต วารีประโคน รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ ผกก.สน.บางคอแหลม พ.ต.อ.โชติช่วง รัศมี ผกก.สส.บก.น.8 พ.ต.ท.อชิรเวชชย์ สุพรรณเภสัช รอง ผกก.สส.บก.น.8, พ.ต.ท.ณรรฐพงษ์ มัคเจริญ รอง ผกก.สส.บก.น.8. พ.ต.ท.ณรงค์ มั่นคง รอง ผกก.สส.สน.บางคอแหลม ชุดสืบสวนบก.น.8 ชุดสืบสวนนครบาล และชุดสืบสวนสน.บางคอแหลม ร่วมกันจับกุม นายสุกฤช (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 888/2568 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2568 และนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัว ที่ จ92/2568 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2568 ข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น,ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่ใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมชน” จับกุมได้บริเวณหน้าบ้านพัก ซอยเพชรเกษม 48 แยก 45 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 19.50 น. วันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 01.01 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่ามีเหตุยิงกันบริเวณ ปากซอยสุขสวัสดิ์ 7 ถึงปากซอยสุขสวัสดิ์ 9 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ แล้วได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบตัวบุคคล ว่า ผู้ก่อเหตุชื่อ นายสุกฤช และนายเอพนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับ ต่อมาเมื่อเวลา 19.00น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า นายสุกฤช และนายเอ หลบหนีหมายจับดังกล่าวข้างต้น มาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านซอยเพชรเกษม 48 แยก45 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึง พบ นายราเชษฐ (สงวนนามสกุล) เป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งให้นายราเชษฐฯ ทราบว่านายสุกฤช และนายเอ ซึ่งอยู่ในบ้านเป็นบุคคลที่มีหมายจับ จึงขอความร่วมมือนายราเชษฐฯ นำตรวจค้นภายในบ้าน พบผู้ต้องหาทั้ง 2 ยืนอยู่บริเวณในบ้าน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เข้าไปแสดงตัวเข้าจับกุม
จากการสอบถามรับว่าก่อเหตุดังกล่าวจริง พร้อมตรวจยึดกางเกงที่สวมใส่ขณะก่อเหตุอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ส่วนอาวุธปืนตนเองได้โยนทิ้งลงคลองชักพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ สีน้ำตาล สาเหตุ ท้ายทายกันมีการบอกว่าถ้ายิงกันในโซเชียลก็นัดมายิง จนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าว ตำรวจนครบาล 8 ยืนยันให้ความธรรมทุกฝ่ายและจับกุมผู้ก่อเหตุแล้ว ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.บางคอแหลม เพื่อดำเนินคดีต่อไป