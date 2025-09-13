บิ๊กเต่า พร้อมรับสอบข้อร้องเรียน เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกร้องด้วย 

บิ๊กเต่าพร้อมรับสอบข้อร้องเรียนกรณีเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ เผยเคยรับฟังมาบ้าง แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกร้องด้วย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ชุดสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และพิสูจน์หาทรัพย์ของวัดพระบาทน้ำพุที่อาจจะถูกยักย้ายถ่ายเทไป หรือเล่นแร่แปรธาตุ ซึ่งขอเวลาในการตรวจสอบ เช่นเดียวกับกรณีวัดบางคลานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวถึงกรณีของวัดโสธรฯด้วยว่า ก่อนหน้านี้ตนพร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เดินทางเข้าพบ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่กุฏิสมเด็จป๋า วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งนั้นตนได้นำหลักฐานของอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มาชี้แจงถึงพฤติกรรมการกระทำผิดวินัยสงฆ์จนถึงขั้นปาราชิก กรณีที่เข้าไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกากอล์ฟ ซึ่งได้พูดคุยเรื่องนี้มาบ้าง รวมทั้งพอจะได้ยินกระแสข่าวดังกล่าวมาบ้าง แต่ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าอาวาสด้วย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ชุดสืบสวนทำการตรวจสอบว่ามีข้อร้องเรียนกรณีเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโสธรเข้ามาที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ โดยขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ แต่ผู้ที่ต้องการร้องเรียนสามารถนำหลักฐานเข้ามาที่กองปราบปรามฯเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยตรง