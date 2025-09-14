ตร.ทลายแก๊งเงินกู้ ดอกโหดร้อยละ 600 ต่อปี ลูกหนี้ผิดนัดระรานถึงบ้าน เงินสะพัด 30 ล้าน

ปอศ.ทลายแก๊งเงินกู้เมืองกรุงเก่า ดอกเบี้ยมหาโหด ถึงร้อยละ 600 ต่อปี ลูกหนี้รายไหนผิดนัดส่งสมุนระรานถึงบ้าน พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้าน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม พ.ต.ท.หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง รอง ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด สว.กก.5 บก.ปอศ.
ร่วมกันเข้าจับกุม นายณัฐพงษ์ อายุ 36 ปี, นายวิเนตร อายุ 28 ปี และนายธีรวุฒิ อายุ 34 ปี ในข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” พร้อมตรวจยึดของกลางคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง, โทรศัพท์ 13 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 8 เล่ม และเอกสารที่เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ จำนวน 10 ชุด โดยจับกุมได้ในพื้นที่ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ทราบว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้แจ้งเบาะแสเครือข่ายเงินกู้นอกระบบใน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพฤติการณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ 1.715 ต่อวัน หรือร้อยละ 51.45 ต่อเดือน หรือร้อยละ 626.25 ต่อปี จนกว่าจะนำเงินต้นมาชำระจนครบ อันเป็นการเอารัดเอาเปรียบชาวบ้าน จึงมีการส่งกำลังเข้าตรวจสอบ
เบื้องต้นพบกลุ่มผู้ต้องหาร่วมปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ประชาชนทั่วไป เน้นไปที่กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การอนุมัติสินเชื่อก็ไม่ต้องใช้หลักฐาน หรือคนค้ำประกัน เพียงไปสำรวจกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น หลังสินเชื่ออนุมัติแล้วกลุ่มผู้ต้องหาจะโอนเงินไปให้ผ่านธนาคารทันที พร้อมหักดอกเบี้ยงวดแรก และงวดสุดท้ายเอาไว้ก่อน ลูกหนี้รายไหนผิดนัดก็จะส่งคนไประรานถึงที่บ้าน ที่ทำงาน หรือร้านค้า แบบไม่เกรงเกรงกลัวกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนทราบที่พักอาศัยของกลุ่มผู้ต้องหา จึงขออนุมัติศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุด พร้อมทำการจับกุมดังกล่าว จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีต่อไป