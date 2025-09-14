ทนายอนันต์ชัย เปิดหลักฐานโอนเงิน พระวัดดัง ปทุมธานี โอนเงินให้สีกา 12.2 ล้านบ. ลั่นยังมีอีกเยอะ

ทนายอนันต์ชัย เปิดหลักฐานโอนเงิน พระวัดดัง ปทุมธานี โอนเงินให้สีกา 12 ล้าน ลั่นยังมีอีกเยอะ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ได้โพสต์ภาพหลักฐานการโอนเงินของพระวัดดังแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า #เปิดหลักฐาน การโอนเงินของพระวัดดังให้สีกา
มูลนิธิทนายกองทัพธรรม เปิดหลักฐานการโอนเงินพระวัดดังในจังหวัดปทุมธานี โอนเงินให้สีกา ที่ธนาคารกรุงไทย จำนวน 4 ครั้ง
1. ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000,000 บาท
2. ครั้งที่ 2 จำนวน 2,700,000 บาท
3. ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000,000 บาท
4. ครั้งที่ 4 จำนวน 1,500,000 บาท
รวมเป็นเงิน 12,200,000 บาท
ขออภัยที่ต้องปิดชื่อผู้ฝาก เจ้าของบัญชี เลขบัญชี เบอร์โทรศัพท์
หลักฐานยังมีอีกเยอะ ! ทั้งนี้มีผู้เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก สอบถามชื่อวัดดังกล่าว