ตร.ห้วยขวาง รุดตรวจสอบแล้วไม่พบบ่อน หลังโซเชียลแฉเปิดห่างสน. 500 เมตร เจ้าของสถานที่ อ้างเป็นห้องเก็บของ เศรษฐกิจไม่ดีเลยปล่อยให้ห้องโล่ง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่พบบ่อน หลังโซเชียลโพสต์ระบุเปิดห่าง สน.ห้วยขวาง เพียง 500 เมตร ด้านเจ้าของสถานที่ยืนยันไม่เคยปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นบ่อน การมีคนโพสต์ทำนองนี้ทำให้ได้รับความเสียหาย
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังจากหลายเพจโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดบ่อนพนันห่างจาก สน.ห้วยขวาง เพียง 500 เมตร ด้าน พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผู้กำกับ สน.ห้วยขวาง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (13 ก.ย.) ตอนที่เห็นหลายๆ เพจโพสต์ ขณะนั้นอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจพิเศษ พอรับทราบได้แจ้งตำรวจสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
ผลการตรวจสอบรอบแรกปรากฏว่าเป็นจุดเดิมที่เคยมีการตรวจสอบและจับกุม ลักษณะเป็นห้องเล็กๆ และไม่พบว่ามีการใช้พื้นที่ดังกล่าว จึงตรวจสอบใหม่อีกรอบในเวลาเที่ยงคืน พบว่าห้องยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ไม่พบการลักลอบเล่นหรือมีการใช้ห้อง โดยเรื่องการกระทำผิดโดยเฉพาะเรื่องบ่อน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยสั่งการให้ทุก สน. กวดขันเข้มงวดในเรื่องนี้ และทาง สน.ห้วยขวาง มีการกวดขันมาโดยตลอด หลังจากนี้ถ้าประชาชนมีเบาะแสสามารถแจ้งมาได้ และตำรวจจะลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นระยะ
ด้านเจ้าของสถานที่ ระบุว่า ห้องดังกล่าวเดิมเคยเป็นที่เก็บของของร้านเหล้าที่อยู่ด้านหน้า เช่าไว้เก็บโต๊ะ เก้าอี้ สตอกเบียร์ โดยเช่าพื้นที่ของตนตั้งแต่ปี 2558 และเพิ่งยกเลิกเช่าเมื่อ 2 ปีก่อน เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ตอนนี้จึงเป็นห้องโล่ง ตนกำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องสตูดิโอให้กับลูกสาวเอาไว้ทำกิจกรรม ตลอดเวลาที่ผ่านมายืนยันว่าไม่เคยปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นบ่อน ซึ่งการที่มีคนไปโพสต์ทำนองนี้ทำให้พื้นที่ของตนเกิดความเสียหาย
จากนั้นเจ้าของร้านได้พาผู้สื่อข่าวไปดูในจุดต่างๆ โดยรอบ เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีการเล่นพนันในสถานที่นี้