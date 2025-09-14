บิ๊กเต่า นัด เจ้าอาวาสวัดโสธร คุยสัปดาห์นี้ ส่วน พระดังโยงหญิงยิ่งกว่าสีกากอล์ฟ กำลังเร่งตรวจสอบ

บิ๊กเต่านัดคุยกรณีเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ กลางสัปดาห์นี้ ส่วนคดีข่าวใหญ่-พระดังลูกศิษย์เยอะ โยงหญิงยิ่งกว่าสีกากอล์ฟ กำลังตรวจสอบอยู่หลายเรื่อง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง ที่เข้าข่ายผิดพระธรรมวินัย ว่า เรื่องนี้ทางตำรวจก็พอจะมีข้อมูลอยู่บ้าง ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินทางเข้ามาพบตนเพื่อขอคำปรึกษา ส่วนจะมีความเชื่อมโยงไปถึงคดีเก่าของสีกากอล์ฟหรือไม่นั้น เรื่องนี้ตนยังไม่ขอตอบ ต้องขอคุยข้อมูลและรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน
สำหรับประเด็นที่มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน และอดีตไวยาวัจกรวัดบางคลาน ออกมาชี้แจงว่าเงินวัดจำนวน 30-40 ล้านบาทไม่ได้หายไปไหน เพราะตำรวจเคยเข้าเข้ามาตรวจสอบที่วัดแล้วนั้น รอง ผบช.ก. ระบุว่า ต้องย้อนกลับไปครั้งแรกที่ตำรวจเข้าไปแก้ปัญหาวัดบางคลาน จ.พิจิตร จนสามารถจบปัญหาได้ในเบื้องต้น โดยก่อนที่จะมีปัญหานั้นทางวัดมีเงินอยู่ประมาณ 103 ล้านบาท แต่เป็นการตรวจสอบแบบคร่าวๆ ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดว่าเงินเหลือเท่าไหร่ เพราะเราอยากให้วัด โรงเรียน ชาวบ้าน อยู่ร่วมกันได้ เกิดความสมัครสมานสามัคคีและกลมเกลียวกัน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวต่อว่า สำหรับยอดเงินที่บอกว่าตรวจไปแล้วนั้น ขอยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการตรวจ แต่หลังจากเข้าไปตรวจค้นมูลนิธิฯ แล้วเรามีพยานหลักฐานบางอย่าง ที่สงสัยว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ของวัดเข้าไปเกี่ยวข้องในการทุจริต หรือเงินวัดที่หายไป 30 กว่าล้านบาทไปอยู่ที่ไหน ในครั้งนี้เราจะตรวจละเอียด จึงมีการขอหมายค้น ยืนยันว่าตำรวจจะทำด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่เอนเอียงข้างใด มุ่งเน้นผลประโยชน์ของวัดเป็นหลัก เราต้องแก้ปัญหาไปในทางที่ถูกต้อง ไม่ได้กลั่นแกล้งใคร
ส่วนกรณีของผู้ประกาศข่าวดังโพสต์ข้อความระบุว่า “จับตา คาดมีข่าวใหญ่ สะพัด คนดังมีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทย มีพฤติกรรมโยงผู้หญิง เงินบริจาค มโหฬาร และคลิปลับ ซึ่งใหญ่กว่าคดีของสีกากอล์ฟ” นั้น ว่า น่าจะมีหลายส่วนที่ตํารวจกําลังทํางาน ซึ่งต้องขอสงวนข้อมูลเอาไว้ก่อน เพราะเป็นเรื่องสําคัญ และหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เพราะตํารวจทําเยอะไม่ใช่เพียงแค่พระ 1 รูป เนื่องจากศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา บชก.รับร้องเรียนเข้ามามากกว่า 500 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ บางเรื่องที่อาจจะยุติ แต่ก็มีเกินครึ่งต้องเดินหน้าต่อไป