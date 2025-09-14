รวบแก๊งเงินกู้ ดอกเบี้ยโหด 720%ต่อปี เงินต้น 3 หมื่น ลูกหนี้จ่ายดอก 2แสน 2 ปีหนี้ยังไม่ลด
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ตำรวจร่วมกันจับกุมนายทักษิณ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี และนายนฤบดี อายุ 24 ปี (สงวนนามสกุล) ข้อหา “ร่วมกันประกอบกิจการเป็นผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้”
พร้อมของกลาง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง, จักรยานยนต์ สีดำแดง 1 คัน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินนอกระบบ 12 แผ่น และนามบัตรจำนวนหนึ่ง
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน จากนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 59 ปี เปิดเผยว่า ตนอยู่ในวงจรหนี้นานกว่าหนึ่งปีครึ่ง หลังตัดสินใจไปกู้เงินนอกระบบจากกลุ่มผู้ต้องหา จำนวน 30,000 บาท เพื่อหวังจะมาช่วยทางธุรกิจ จนตกเป็นเหยื่อดอกเบี้ยโหด ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันสูงถึง 600 บาท หรืออัตรา 720% ต่อปี หลังจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วกว่า 2 แสนบาท แต่เงินต้นก็ยังเท่าเดิม ไม่ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยไปมากแค่ไหนเงินต้นก็ยังคงอยู่เท่าเดิมคือ 3 หมื่นบาท จึงเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบปราม
ต่อมา เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ โดยพบพฤติการณ์เครือข่ายเงินกู้สุดโหดจริง ก่อนเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองในขณะออกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ตลาดเทศบาล 6 จ.อุบลราชธานี พร้อมยึดของกลางได้ดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ นำตัวส่ง สภ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อดำเนินคดีและขยายผลการจับกุมไปยังกลุ่มนายทุนต่อไป