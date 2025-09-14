เช็กช่องทาง วิธี ปลดอายัดบัญชีธนาคาร ด้วยตนเอง ตร.ไซเบอร์ เพิ่มช่องทางสายด่วน

เช็กช่องทาง วิธีปลด อายัดบัญชีธนาคาร ด้วยตนเอง ตร.ไซเบอร์ เพิ่มช่องทางสายด่วน
จากกรณีเหตุการณ์ที่มีประชาชนจำนวนมากถูก “อายัดบัญชี” เนื่องจากต้องสงสัยกระทำผิดหรือเอี่ยวบัญชีม้า จนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก รวมทั้งยังมีการปลดอายัดล่าช้า ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบติดต่อไปยังศูนย์ AOC 1441 ต่อ 2 เพื่อยกเลิกการระงับบัญชี ต่อทาง ตำรวจไซเบอร์ เพิ่มช่องทางโทรปลดอายัด พร้อมเร่งปรับแนวทางอายัดบัญชี แก้ปัญหาเพื่อประชาชนสุจริตที่ได้รับผลกระทบ
ล่าสุดเพจ ตำรวจไซเบอร์ ได้โพสต์ ข้อมูล ระบุว่า ตำรวจไซเบอร์ ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อายัดบัญชี เพิ่มช่องทางโทรปลดอายัด พร้อมเร่งปรับแนวทางอายัดบัญชี แก้ปัญหาเพื่อประชาชนสุจริตที่ได้รับผลกระทบ
ปัจจุบันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายออกจากระบบ โดยอาศัย “บัญชีม้า” ในการกระจายเงิน แทนการโอนตรงเข้าสู่บัญชีหลักของขบวนการ ซึ่งมีทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าของบัญชีม้า หรือ ใช้ร้านค้าบางแห่งไม่ว่าผู้ประกอบการรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวในการทำธุรกรรมปลอมในการโอนเงินเข้าแล้วนำเงินสดหรือสินค้าออกมาเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน
วิธีการดังกล่าวส่งผลให้การติดตามเงินคืนแก่ผู้เสียหายทำได้ยากขึ้น อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการบางรายจะถูกหลอกให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว ซึ่งท้ายที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อการถูก “อายัดบัญชี” จนไม่สามารถใช้เงินได้ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมโดยตรงก็ตาม
วันที่ 14 ก.ย. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. เปิดเผยว่า มาตรการระงับบัญชีต้องสงสัยถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการฟอกเงินและปิดกั้นเงินผิดกฎหมาย ซึ่งช่วยหยุดเส้นทางการเงินของคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบติดตามเส้นทางการเงินมีความเข้มข้นขึ้น จึงทำให้บัญชีของประชาชนสุจริตบางรายถูกผลกระทบในการโดนระงับบัญชีไปด้วย โดยเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายเพิ่งมาแจ้งความย้อนหลัง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุเพิ่มเติมว่า จากเดิมมิจฉาชีพจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีม้า ก่อนนำบัญชีม้ากระจายไปยังบัญชีม้าแถวที่สอง หรือแถวที่สาม แล้วไปซื้อเงินสกุลดิจิทัล แต่ปัจจุบันพบว่าแทนที่จะซื้อคริปโตหรือ
สกุลเงินดิจิทัล คนร้ายกลับโอนซื้อสินค้ากับทางร้านค้าโดยตรง และให้ร้านค้าส่งสินค้าไปยังจุดที่คนร้ายได้เตรียมไว้ก่อนนำสินค้าไปเล่นแร่แปรธาตุเป็นเงิน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการฟอกเงิน และเริ่มกระจายมายังกลุ่มร้านค้ารายย่อย
ทั้งนี้ จากความกังวลของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้น ทาง บช.สอท. ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิด จึงได้หารือกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย และเห็นชอบร่วมกันเบื้องต้นว่า จะเร่งปรับแนวทางการอายัดบัญชีและกระบวนการปลดอายัด เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนสุจริตโดยเร็ว และยืนยันว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวก ตำรวจไซเบอร์ได้ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอายัดบัญชี โดยเปิดช่องทางเพิ่มเติมเบื้องต้น ดังนี้
📞 สายด่วน 1441 : แจ้งเหตุร้องเรียนทั่วไป
📱 เบอร์ตรง 095-425-7478 / 061-032-2914 : สำหรับตรวจสอบและปลดอายัดบัญชีโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่อยากเร่งดำเนินการปลดอายัดบัญชีธนาคารด้วยตนเอง สามารถทำได้ดังนี้
วิธีปลดอายัดบัญชีธนาคาร
เริ่มต้นจากติดต่อสถานีตำรวจเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการถอนอายัด ซึ่งเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เช่น คำสั่งยกเลิกการอายัดบัญชีจากพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน หรือคำสั่งศาล โดยคุณต้องแสดงเอกสารเหล่านี้กับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดำเนินการปลดอายัดบัญชีให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ขั้นตอนการปลดอายัดบัญชี
1. ติดต่อธนาคารเพื่อทราบสาเหตุ โดยสอบถามว่าบัญชีของคุณถูกอายัดด้วยสาเหตุใดและโดยหน่วยงานใด
2. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถ้าตำรวจอายัด ติดต่อสถานีตำรวจที่รับเรื่องเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นเอกสารหลักฐาน เช่น บัตรประชาชน สมุดบัญชี หรือหลักฐานการทำธุรกรรม เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณ
ถ้าหน่วยงานอื่นอายัด เช่น สำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) หรือกรมบังคับคดี ให้ติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงเพื่อดำเนินการ
3. ขอเอกสารปลดอายัด หลังจากชี้แจงข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองการถอนอายัดบัญชีอย่างเป็นทางการ
4. นำเอกสารรับรองการถอนอายัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปยื่นที่ธนาคารของคุณเพื่อดำเนินการปรับสถานะบัญชีให้กลับมาเป็นปกติ
5. ติดตามความคืบหน้าทั้งจากทางตำรวจและธนาคาร เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น หากการดำเนินการด้วยตนเองไม่ประสบความสำเร็จ หรือพบว่ามีความซับซ้อนทางกฎหมาย ควรขอคำแนะนำจากทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเร่งรัดกระบวนการ